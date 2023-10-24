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В Хабаровске разработали дрон, который может сутки находиться в полете - РИА Новости, 24.10.2023
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06:30 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/dron-1904835465.html
В Хабаровске разработали дрон, который может сутки находиться в полете
В Хабаровске разработали дрон, который может сутки находиться в полете - РИА Новости, 24.10.2023
В Хабаровске разработали дрон, который может сутки находиться в полете
Разработчики в Хабаровске презентовали усовершенствованный беспилотный летательный аппарат, который может находиться в полете до 24 часов, устройства отправляют РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T06:30
2023-10-24T06:30
технологии
хабаровск
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Разработчики в Хабаровске презентовали усовершенствованный беспилотный летательный аппарат, который может находиться в полете до 24 часов, устройства отправляют для тестирования в зону спецоперации, сообщил мэр Сергей Кравчук в своем Telegram-канале. "Руководитель проекта по изготовлению БПЛА Александр Мелека презентовал новый усовершенствованный беспилотный летательный аппарат, изготовленный в Хабаровске. Оборудование показывает удивительные результаты. Разработанные модели могут находиться в полёте до 24 часов", - заявил мэр. По его словам, небольшими партиями устройства уже поставляются в зону СВО для тестирования. Разработчики получают обратную связь и вносят в модели необходимые изменения. Как рассказал на видео в Telegram-канале Мелека, специалисты уже готовы начинать производство этих БПЛА на серийном уровне, но нужна финансовая поддержка.
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хабаровск
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технологии, хабаровск, россия
Технологии, Хабаровск, Россия
В Хабаровске разработали дрон, который может сутки находиться в полете

Кравчук: в Хабаровске разработали дрон, который может сутки находиться в полете

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКорректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в зоне СВО
Корректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Корректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Разработчики в Хабаровске презентовали усовершенствованный беспилотный летательный аппарат, который может находиться в полете до 24 часов, устройства отправляют для тестирования в зону спецоперации, сообщил мэр Сергей Кравчук в своем Telegram-канале.
«
"Руководитель проекта по изготовлению БПЛА Александр Мелека презентовал новый усовершенствованный беспилотный летательный аппарат, изготовленный в Хабаровске. Оборудование показывает удивительные результаты. Разработанные модели могут находиться в полёте до 24 часов", - заявил мэр.
По его словам, небольшими партиями устройства уже поставляются в зону СВО для тестирования. Разработчики получают обратную связь и вносят в модели необходимые изменения.
Как рассказал на видео в Telegram-канале Мелека, специалисты уже готовы начинать производство этих БПЛА на серийном уровне, но нужна финансовая поддержка.
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ТехнологииХабаровскРоссия
 
 
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