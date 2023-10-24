https://ria.ru/20231024/draka-1904991140.html
В Самарской области прокуратура проверяет информацию о драке школьниц
В Самарской области прокуратура проверяет информацию о драке школьниц - РИА Новости, 24.10.2023
В Самарской области прокуратура проверяет информацию о драке школьниц
Прокуратура начала проверку по факту видеороликов в соцсетях с дракой, которая произошла между двумя девочками-подростками в школе Тольятти в Самарской области, РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T17:37
2023-10-24T17:37
2023-10-24T17:37
происшествия
самарская область
тольятти
комсомольский район
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САМАРА, 24 окт - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту видеороликов в соцсетях с дракой, которая произошла между двумя девочками-подростками в школе Тольятти в Самарской области, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале. На видеороликах в соцсетях видно, как две девочки избивают друг друга. Вокруг них собрались подростки, которые их не останавливают и в конце потасовки аплодируют. "Прокуратурой города Тольятти организована проверка в связи с размещенным в сети Интернет видеоматериалом о драке между девочками-подростками. Видео сопровождается комментариями, что событие происходит в одной из школ Комсомольского района города Тольятти", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Во время проверки прокуратура даст оценку действиям должностных лиц образовательного учреждения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20231023/draka-1904648461.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, тольятти, комсомольский район
Происшествия, Самарская область, Тольятти, Комсомольский район
В Самарской области прокуратура проверяет информацию о драке школьниц
В Самарской области прокуратура проверяет информацию о драке девочек в школе