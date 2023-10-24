https://ria.ru/20231024/draka-1904991140.html

В Самарской области прокуратура проверяет информацию о драке школьниц

В Самарской области прокуратура проверяет информацию о драке школьниц - РИА Новости, 24.10.2023

В Самарской области прокуратура проверяет информацию о драке школьниц

Прокуратура начала проверку по факту видеороликов в соцсетях с дракой, которая произошла между двумя девочками-подростками в школе Тольятти в Самарской области, РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T17:37

2023-10-24T17:37

2023-10-24T17:37

происшествия

самарская область

тольятти

комсомольский район

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САМАРА, 24 окт - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту видеороликов в соцсетях с дракой, которая произошла между двумя девочками-подростками в школе Тольятти в Самарской области, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале. На видеороликах в соцсетях видно, как две девочки избивают друг друга. Вокруг них собрались подростки, которые их не останавливают и в конце потасовки аплодируют. "Прокуратурой города Тольятти организована проверка в связи с размещенным в сети Интернет видеоматериалом о драке между девочками-подростками. Видео сопровождается комментариями, что событие происходит в одной из школ Комсомольского района города Тольятти", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Во время проверки прокуратура даст оценку действиям должностных лиц образовательного учреждения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20231023/draka-1904648461.html

самарская область

тольятти

комсомольский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, самарская область, тольятти, комсомольский район