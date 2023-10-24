https://ria.ru/20231024/donetsk-1904967195.html
При обстреле Донецка ранен мирный житель
При обстреле Донецка ранен мирный житель - РИА Новости, 24.10.2023
При обстреле Донецка ранен мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T16:19
2023-10-24T16:19
2023-10-24T16:19
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 24 октября по состоянию на 16.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район): - по проспекту Колхозному, 5 ранен мужчина 1963 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
https://ria.ru/20231024/donetsk-1904863395.html
донецк
куйбышевский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
При обстреле Донецка ранен мирный житель
При обстреле Куйбышевского района Донецка ранен мирный житель