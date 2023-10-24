https://ria.ru/20231024/donetsk-1904967195.html

При обстреле Донецка ранен мирный житель

При обстреле Донецка ранен мирный житель - РИА Новости, 24.10.2023

При обстреле Донецка ранен мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T16:19

2023-10-24T16:19

2023-10-24T16:19

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 24 октября по состоянию на 16.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район): - по проспекту Колхозному, 5 ранен мужчина 1963 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.

https://ria.ru/20231024/donetsk-1904863395.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк