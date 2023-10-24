https://ria.ru/20231024/donetsk-1904863395.html
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 24.10.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска с начала суток выпустили 18 снарядов по районам Донецка, еще восемь - по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T10:46
2023-10-24T10:46
2023-10-24T10:46
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 окт – РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили 18 снарядов по районам Донецка, еще восемь - по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "После 00.00 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 00.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм… 08.00 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. С 9.30 за 10 минут Донецк обстреляли еще трижды, выпустив десять снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому, Киевскому и Кировскому районам. Кроме того, в 7.20 и 8.15 было выпущено по четыре снаряда по Никитовскому району Горловки. Ранее сообщалось, что во вторник утром по Калининскому району Донецка был нанесен удар ракетой AGM-88 HARM, погиб один человек, двое ранены.
https://ria.ru/20231024/donetsk-1904851047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ сегодня выпустили по Донецку и Горловке 26 снарядов