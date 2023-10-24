https://ria.ru/20231024/donetsk-1904863395.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 24.10.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска с начала суток выпустили 18 снарядов по районам Донецка, еще восемь - по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T10:46

2023-10-24T10:46

2023-10-24T10:46

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 окт – РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили 18 снарядов по районам Донецка, еще восемь - по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "После 00.00 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 00.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм… 08.00 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. С 9.30 за 10 минут Донецк обстреляли еще трижды, выпустив десять снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому, Киевскому и Кировскому районам. Кроме того, в 7.20 и 8.15 было выпущено по четыре снаряда по Никитовскому району Горловки. Ранее сообщалось, что во вторник утром по Калининскому району Донецка был нанесен удар ракетой AGM-88 HARM, погиб один человек, двое ранены.

https://ria.ru/20231024/donetsk-1904851047.html

https://ria.ru/20231024/obstrel-1904822202.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия