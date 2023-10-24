https://ria.ru/20231024/donetsk-1904851047.html

Украинские войска обстреляли Донецк из AGM-88 HARM

Украинские войска обстреляли Донецк из AGM-88 HARM - РИА Новости, 24.10.2023

Украинские войска обстреляли Донецк из AGM-88 HARM

Удар по Калининскому району Донецка, при котором во вторник утром погиб человек, украинские войска нанесли с помощью противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T09:45

2023-10-24T09:45

2023-10-24T10:00

специальная военная операция на украине

калининский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Удар по Калининскому району Донецка, при котором во вторник утром погиб человек, украинские войска нанесли с помощью противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, следует из релиза представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.20 - город Донецк (Калининский район): выпущена противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM", - говорится в Telegram-канале представительства.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что при обстреле Калининского района один человек погиб, еще минимум двое получили ранения. О других обстрелах этого района во вторник утром не сообщалось.Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM (High-Speed Anti-Radiation Missile) стоит на вооружении ВВС США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2280 километров в час, или 630 метров в секунду, дальность действия – до 100 километров при применении с больших высот.

https://ria.ru/20231022/ukraina-1904173560.html

калининский район

донецк

донецкая народная республика

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калининский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк