https://ria.ru/20231024/donetsk-1904851047.html
Украинские войска обстреляли Донецк из AGM-88 HARM
Украинские войска обстреляли Донецк из AGM-88 HARM - РИА Новости, 24.10.2023
Украинские войска обстреляли Донецк из AGM-88 HARM
Удар по Калининскому району Донецка, при котором во вторник утром погиб человек, украинские войска нанесли с помощью противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T09:45
2023-10-24T09:45
2023-10-24T10:00
специальная военная операция на украине
калининский район
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ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Удар по Калининскому району Донецка, при котором во вторник утром погиб человек, украинские войска нанесли с помощью противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, следует из релиза представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.20 - город Донецк (Калининский район): выпущена противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM", - говорится в Telegram-канале представительства.Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что при обстреле Калининского района один человек погиб, еще минимум двое получили ранения. О других обстрелах этого района во вторник утром не сообщалось.Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM (High-Speed Anti-Radiation Missile) стоит на вооружении ВВС США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2280 километров в час, или 630 метров в секунду, дальность действия – до 100 километров при применении с больших высот.
https://ria.ru/20231022/ukraina-1904173560.html
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калининский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Калининский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк из AGM-88 HARM
ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили ракету AGM-88 HARM по Калининскому району Донецка
ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Удар по Калининскому району Донецка, при котором во вторник утром погиб человек, украинские войска нанесли с помощью противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, следует из релиза представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.20 - город Донецк (Калининский район): выпущена противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM", - говорится в Telegram-канале представительства.
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Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что при обстреле Калининского района один человек погиб, еще минимум двое получили ранения. О других обстрелах этого района во вторник утром не сообщалось.
Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM (High-Speed Anti-Radiation Missile) стоит на вооружении ВВС США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2280 километров в час, или 630 метров в секунду, дальность действия – до 100 километров при применении с больших высот.