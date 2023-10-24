https://ria.ru/20231024/donetsk-1904844812.html

В Донецке при обстреле погиб человек

В Донецке при обстреле погиб человек - РИА Новости, 24.10.2023

В Донецке при обстреле погиб человек

Один человек погиб, еще минимум двое получили различные ранения в результате обстрела Калининского района Донецка украинскими войсками, передает корреспондент... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T09:02

2023-10-24T09:02

2023-10-24T09:45

специальная военная операция на украине

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще минимум двое получили различные ранения в результате обстрела Калининского района Донецка украинскими войсками, передает корреспондент РИА Новости.Артиллерийский снаряд попал прямо в частный жилой дом. После попадания полностью уничтожен второй этаж, где находился мужчина. Спасатели на месте продолжают локализацию возгорания.Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале сообщил, что в Калининском районе по улице Узбекской при обстреле погиб мужчина и была ранена женщина, анкетные данные которых устанавливаются.По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 51 раз, выпустив 172 единицы различных боеприпасов. Один человек погиб, трое ранены, еще восемь жилых домостроений и объект гражданской инфраструктуры получили повреждения.

https://ria.ru/20231024/trevoga-1904824226.html

донецк

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ Один человек погиб, двое ранены в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ 2023-10-24T09:02 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, происшествия