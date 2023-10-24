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В Донецке при обстреле погиб человек - РИА Новости, 24.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:02 24.10.2023 (обновлено: 09:45 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/donetsk-1904844812.html
В Донецке при обстреле погиб человек
В Донецке при обстреле погиб человек - РИА Новости, 24.10.2023
В Донецке при обстреле погиб человек
Один человек погиб, еще минимум двое получили различные ранения в результате обстрела Калининского района Донецка украинскими войсками, передает корреспондент... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T09:02
2023-10-24T09:45
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще минимум двое получили различные ранения в результате обстрела Калининского района Донецка украинскими войсками, передает корреспондент РИА Новости.Артиллерийский снаряд попал прямо в частный жилой дом. После попадания полностью уничтожен второй этаж, где находился мужчина. Спасатели на месте продолжают локализацию возгорания.Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале сообщил, что в Калининском районе по улице Узбекской при обстреле погиб мужчина и была ранена женщина, анкетные данные которых устанавливаются.По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 51 раз, выпустив 172 единицы различных боеприпасов. Один человек погиб, трое ранены, еще восемь жилых домостроений и объект гражданской инфраструктуры получили повреждения.
https://ria.ru/20231024/trevoga-1904824226.html
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Один человек погиб, двое ранены в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
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донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия
В Донецке при обстреле погиб человек

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ погиб человек, двое ранены

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще минимум двое получили различные ранения в результате обстрела Калининского района Донецка украинскими войсками, передает корреспондент РИА Новости.
Артиллерийский снаряд попал прямо в частный жилой дом. После попадания полностью уничтожен второй этаж, где находился мужчина. Спасатели на месте продолжают локализацию возгорания.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале сообщил, что в Калининском районе по улице Узбекской при обстреле погиб мужчина и была ранена женщина, анкетные данные которых устанавливаются.
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 51 раз, выпустив 172 единицы различных боеприпасов. Один человек погиб, трое ранены, еще восемь жилых домостроений и объект гражданской инфраструктуры получили повреждения.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествия
 
 
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