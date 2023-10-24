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Курс доллара упал ниже 94 рублей - РИА Новости, 24.10.2023
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07:40 24.10.2023 (обновлено: 12:40 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/dollar-1904838075.html
Курс доллара упал ниже 94 рублей
Курс доллара упал ниже 94 рублей - РИА Новости, 24.10.2023
Курс доллара упал ниже 94 рублей
Курс доллара упал ниже 94 рублей впервые с 12 сентября, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T07:40
2023-10-24T12:40
экономика
московская биржа
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Курс доллара упал ниже 94 рублей впервые с 12 сентября, следует из данных Московской биржи.Котировка американской валюты расчетами "завтра" на 7:44 мск снизилась на 53 копейки — до 93,9 рубля.Юань ослабил позиции на пять копеек — до 12,83 рубля, а евро на 18 копеек — до 100,37 рубля.Рубль позитивно отреагировал на возврат обязательной продажи валютной выручки экспортерами, который введен указом президента 11 октября.В ЦБ заявили, что мера улучшит ситуацию с предложением и внесет вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке. При этом адресный характер ограничений — они коснутся 43 групп компаний — позволит сохранить схемы внешнеторговых расчетов.
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экономика, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Курс доллара упал ниже 94 рублей

Курс доллара упал до 94 рублей впервые с 12 сентября

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Электронное табло со знаком доллара на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Курс доллара упал ниже 94 рублей впервые с 12 сентября, следует из данных Московской биржи.
Котировка американской валюты расчетами "завтра" на 7:44 мск снизилась на 53 копейки — до 93,9 рубля.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Экономист раскрыл настоящую стоимость рубля
20 октября, 02:17
Юань ослабил позиции на пять копеек — до 12,83 рубля, а евро на 18 копеек — до 100,37 рубля.
Рубль позитивно отреагировал на возврат обязательной продажи валютной выручки экспортерами, который введен указом президента 11 октября.
В ЦБ заявили, что мера улучшит ситуацию с предложением и внесет вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке. При этом адресный характер ограничений — они коснутся 43 групп компаний — позволит сохранить схемы внешнеторговых расчетов.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
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ЭкономикаМосковская биржаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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