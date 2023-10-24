https://ria.ru/20231024/dollar-1904838075.html

Курс доллара упал ниже 94 рублей

Курс доллара упал ниже 94 рублей - РИА Новости, 24.10.2023

Курс доллара упал ниже 94 рублей

Курс доллара упал ниже 94 рублей впервые с 12 сентября, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T07:40

2023-10-24T07:40

2023-10-24T12:40

экономика

московская биржа

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Курс доллара упал ниже 94 рублей впервые с 12 сентября, следует из данных Московской биржи.Котировка американской валюты расчетами "завтра" на 7:44 мск снизилась на 53 копейки — до 93,9 рубля.Юань ослабил позиции на пять копеек — до 12,83 рубля, а евро на 18 копеек — до 100,37 рубля.Рубль позитивно отреагировал на возврат обязательной продажи валютной выручки экспортерами, который введен указом президента 11 октября.В ЦБ заявили, что мера улучшит ситуацию с предложением и внесет вклад в снижение краткосрочной волатильности на рынке. При этом адресный характер ограничений — они коснутся 43 групп компаний — позволит сохранить схемы внешнеторговых расчетов.

https://ria.ru/20231020/rubl-1903968013.html

https://ria.ru/20231021/siluyanov-1904355524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)