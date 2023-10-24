https://ria.ru/20231024/dollar-1904836626.html

Курс доллара снизился на четыре копейки

Курс доллара снизился на четыре копейки - РИА Новости, 24.10.2023

Курс доллара снизился на четыре копейки

Курс рубля в начале сегодняшних торгов вырос к доллару, но ослаб к юаню и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T07:06

2023-10-24T07:06

2023-10-24T07:25

московская биржа

экономика

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

рубль

доллар

юань

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854828044_0:498:2753:2047_1920x0_80_0_0_cd020e00dfc8b27a780fe8361900c29c.jpg

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Курс рубля в начале сегодняшних торгов вырос к доллару, но ослаб к юаню и евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" к 7.03 мск снизился на четыре копейки — до 94,39 рубля.Курс юаня поднялся лишь на одну копейку — до 12,89 рубля.Курс евро укрепился на 30 копеек — до 100,85 рубля.

https://ria.ru/20231020/rubl-1903968013.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская биржа, экономика, россия, рубль, доллар, юань