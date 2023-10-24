https://ria.ru/20231024/dollar-1904836626.html
Курс доллара снизился на четыре копейки
Курс доллара снизился на четыре копейки - РИА Новости, 24.10.2023
Курс доллара снизился на четыре копейки
Курс рубля в начале сегодняшних торгов вырос к доллару, но ослаб к юаню и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T07:06
2023-10-24T07:06
2023-10-24T07:25
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Курс рубля в начале сегодняшних торгов вырос к доллару, но ослаб к юаню и евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" к 7.03 мск снизился на четыре копейки — до 94,39 рубля.Курс юаня поднялся лишь на одну копейку — до 12,89 рубля.Курс евро укрепился на 30 копеек — до 100,85 рубля.
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московская биржа, экономика, россия, рубль, доллар, юань
Московская биржа, Экономика, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия, Рубль, Доллар, Юань
Курс доллара снизился на четыре копейки
Курс доллара снизился на четыре копейки открытии торгов
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Курс рубля в начале сегодняшних торгов вырос к доллару, но ослаб к юаню и евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" к 7.03 мск снизился на четыре копейки — до 94,39 рубля.
Курс юаня поднялся лишь на одну копейку — до 12,89 рубля.
Курс евро укрепился на 30 копеек — до 100,85 рубля.
Экономист раскрыл настоящую стоимость рубля