https://ria.ru/20231024/deti-1905030784.html

Тюменская область лидирует в УрФО по организации отдыха детей

Тюменская область лидирует в УрФО по организации отдыха детей - РИА Новости, 24.10.2023

Тюменская область лидирует в УрФО по организации отдыха детей

Тюменская область второй год подряд становится лучшей среди регионов Уральского федерального округа по организации летнего детского отдыха и оздоровления детей, РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T20:19

2023-10-24T20:19

2023-10-24T20:19

тюменская область

общество

тюменская область

россия

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ТЮМЕНЬ, 24 окт – РИА Новости. Тюменская область второй год подряд становится лучшей среди регионов Уральского федерального округа по организации летнего детского отдыха и оздоровления детей, сообщил директор департамента социального развития Дмитрий Грамотин на заседании президиума областного правительства. "На всероссийском форуме организаторов детского отдыха и оздоровления детей "Большие смыслы", который прошел в начале октября, Тюменская область была признана лучшей среди регионов Уральского федерального округа. Столь высокую оценку мы получаем второй год подряд", – доложил Дмитрий Грамотин. По данным регионального правительства, в Тюменской области действуют 657 организаций для отдыха и оздоровления детей. На организацию детского отдыха в этом году направлено 1,7 миллиарда рублей, в том числе более 1,5 миллиарда рублей из регионального и местных бюджетов. Грамотин отметил, что различными формами организованного отдыха, оздоровления и занятости этим летом в регионе было охвачено 217 тысяч детей школьного возраста – на пять тысяч больше, чем в предыдущем году. Около 36 тысяч из них – дети из малообеспеченных семей, сироты, инвалиды, и более 1,8 тысячи – дети участников специальной военной операции. Более 20 тысяч подростков были трудоустроены. В числе важнейших результатов проведенной в Тюменской области кампании по организации летнего отдыха Грамотин назвал выраженный оздоровительный эффект, который достигнут у 97,2% детей, что выше среднего показателя по России. Благодаря эффективному межведомственному взаимодействию была в полной мере обеспечена безопасность пребывания детей в загородных лагерях.

https://ria.ru/20231024/tobolsk-1905027871.html

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, тюменская область, россия