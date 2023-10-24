https://ria.ru/20231024/deti-1905030784.html
Тюменская область лидирует в УрФО по организации отдыха детей
Тюменская область лидирует в УрФО по организации отдыха детей - РИА Новости, 24.10.2023
Тюменская область лидирует в УрФО по организации отдыха детей
Тюменская область второй год подряд становится лучшей среди регионов Уральского федерального округа по организации летнего детского отдыха и оздоровления детей, РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T20:19
2023-10-24T20:19
2023-10-24T20:19
тюменская область
общество
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ТЮМЕНЬ, 24 окт – РИА Новости. Тюменская область второй год подряд становится лучшей среди регионов Уральского федерального округа по организации летнего детского отдыха и оздоровления детей, сообщил директор департамента социального развития Дмитрий Грамотин на заседании президиума областного правительства. "На всероссийском форуме организаторов детского отдыха и оздоровления детей "Большие смыслы", который прошел в начале октября, Тюменская область была признана лучшей среди регионов Уральского федерального округа. Столь высокую оценку мы получаем второй год подряд", – доложил Дмитрий Грамотин. По данным регионального правительства, в Тюменской области действуют 657 организаций для отдыха и оздоровления детей. На организацию детского отдыха в этом году направлено 1,7 миллиарда рублей, в том числе более 1,5 миллиарда рублей из регионального и местных бюджетов. Грамотин отметил, что различными формами организованного отдыха, оздоровления и занятости этим летом в регионе было охвачено 217 тысяч детей школьного возраста – на пять тысяч больше, чем в предыдущем году. Около 36 тысяч из них – дети из малообеспеченных семей, сироты, инвалиды, и более 1,8 тысячи – дети участников специальной военной операции. Более 20 тысяч подростков были трудоустроены. В числе важнейших результатов проведенной в Тюменской области кампании по организации летнего отдыха Грамотин назвал выраженный оздоровительный эффект, который достигнут у 97,2% детей, что выше среднего показателя по России. Благодаря эффективному межведомственному взаимодействию была в полной мере обеспечена безопасность пребывания детей в загородных лагерях.
https://ria.ru/20231024/tobolsk-1905027871.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, тюменская область, россия
Тюменская область, Общество, Тюменская область, Россия
Тюменская область лидирует в УрФО по организации отдыха детей
Власти: Тюменская область лидирует в УрФО по организации отдыха детей
ТЮМЕНЬ, 24 окт – РИА Новости. Тюменская область второй год подряд становится лучшей среди регионов Уральского федерального округа по организации летнего детского отдыха и оздоровления детей, сообщил директор департамента социального развития Дмитрий Грамотин на заседании президиума областного правительства.
«
"На всероссийском форуме организаторов детского отдыха и оздоровления детей "Большие смыслы", который прошел в начале октября, Тюменская область была признана лучшей среди регионов Уральского федерального округа. Столь высокую оценку мы получаем второй год подряд", – доложил Дмитрий Грамотин.
По данным регионального правительства, в Тюменской области
действуют 657 организаций для отдыха и оздоровления детей. На организацию детского отдыха в этом году направлено 1,7 миллиарда рублей, в том числе более 1,5 миллиарда рублей из регионального и местных бюджетов.
Грамотин отметил, что различными формами организованного отдыха, оздоровления и занятости этим летом в регионе было охвачено 217 тысяч детей школьного возраста – на пять тысяч больше, чем в предыдущем году. Около 36 тысяч из них – дети из малообеспеченных семей, сироты, инвалиды, и более 1,8 тысячи – дети участников специальной военной операции. Более 20 тысяч подростков были трудоустроены.
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В числе важнейших результатов проведенной в Тюменской области кампании по организации летнего отдыха Грамотин назвал выраженный оздоровительный эффект, который достигнут у 97,2% детей, что выше среднего показателя по России
. Благодаря эффективному межведомственному взаимодействию была в полной мере обеспечена безопасность пребывания детей в загородных лагерях.