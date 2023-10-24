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Валютные депозиты россиян упали до 27 миллиардов долларов - РИА Новости, 24.10.2023
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07:04 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/depozity-1904836507.html
Валютные депозиты россиян упали до 27 миллиардов долларов
Валютные депозиты россиян упали до 27 миллиардов долларов - РИА Новости, 24.10.2023
Валютные депозиты россиян упали до 27 миллиардов долларов
Валютные депозиты россиян в сентябре сокращались десятый месяц подряд, достигнув минимальных с марта 2008 года 27,2 миллиарда долларов, следует из анализа РИА... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T07:04
2023-10-24T07:04
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Валютные депозиты россиян в сентябре сокращались десятый месяц подряд, достигнув минимальных с марта 2008 года 27,2 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Так, в сентябре традиционные валютные депозиты уменьшились на 2,5% - до 27,2 миллиарда долларов. Это является наименьшим показателем с конца первого квартала 2008 года, когда объем депозитов составлял 27,1 миллиарда долларов. Одновременно сократились и средства россиян на текущих счетах - на 1,4%, до 15 миллиардов долларов, что стало минимумом за шесть лет. В результате общий объем валютных средств физлиц в российских банках в начале осени уменьшился на 2,1% - до 42,2 миллиарда долларов.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Валютные депозиты россиян упали до 27 миллиардов долларов

Валютные депозиты россиян упали до $27 млрд, минимума с марта 2008 года

© AP Photo / Matt SlocumИзображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Matt Slocum
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Валютные депозиты россиян в сентябре сокращались десятый месяц подряд, достигнув минимальных с марта 2008 года 27,2 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.
Так, в сентябре традиционные валютные депозиты уменьшились на 2,5% - до 27,2 миллиарда долларов. Это является наименьшим показателем с конца первого квартала 2008 года, когда объем депозитов составлял 27,1 миллиарда долларов.
Одновременно сократились и средства россиян на текущих счетах - на 1,4%, до 15 миллиардов долларов, что стало минимумом за шесть лет.
В результате общий объем валютных средств физлиц в российских банках в начале осени уменьшился на 2,1% - до 42,2 миллиарда долларов.
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Внешний долг к ВВП России впервые в истории упал ниже 15 процентов
24 октября, 02:02
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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