https://ria.ru/20231024/depozity-1904836507.html

Валютные депозиты россиян упали до 27 миллиардов долларов

Валютные депозиты россиян упали до 27 миллиардов долларов - РИА Новости, 24.10.2023

Валютные депозиты россиян упали до 27 миллиардов долларов

Валютные депозиты россиян в сентябре сокращались десятый месяц подряд, достигнув минимальных с марта 2008 года 27,2 миллиарда долларов, следует из анализа РИА... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T07:04

2023-10-24T07:04

2023-10-24T07:04

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Валютные депозиты россиян в сентябре сокращались десятый месяц подряд, достигнув минимальных с марта 2008 года 27,2 миллиарда долларов, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Так, в сентябре традиционные валютные депозиты уменьшились на 2,5% - до 27,2 миллиарда долларов. Это является наименьшим показателем с конца первого квартала 2008 года, когда объем депозитов составлял 27,1 миллиарда долларов. Одновременно сократились и средства россиян на текущих счетах - на 1,4%, до 15 миллиардов долларов, что стало минимумом за шесть лет. В результате общий объем валютных средств физлиц в российских банках в начале осени уменьшился на 2,1% - до 42,2 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20231024/vvp-1904826494.html

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2023

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия