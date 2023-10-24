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В США дебошира обвинили в покушении на убийство 83 авиапассажиров - РИА Новости, 24.10.2023
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15:18 24.10.2023 (обновлено: 15:46 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/deboshir-1904949104.html
В США дебошира обвинили в покушении на убийство 83 авиапассажиров
В США дебошира обвинили в покушении на убийство 83 авиапассажиров - РИА Новости, 24.10.2023
В США дебошира обвинили в покушении на убийство 83 авиапассажиров
Устроившему дебош в кабине пилотов самолета американской авиакомпании Horizon Airlines рейса Эверетт - Сан-Франциско Джозефу Дэвиду Эмерсону предъявили... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T15:18
2023-10-24T15:46
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Устроившему дебош в кабине пилотов самолета американской авиакомпании Horizon Airlines рейса Эверетт - Сан-Франциско Джозефу Дэвиду Эмерсону предъявили обвинения в покушении на убийство 83 человек, сообщает телеканал ABC News. Ранее сообщалось, что самолет американской авиакомпании Horizon Airlines рейса Эверетт (штат Вашингтон) - Сан-Франциско пришлось экстренно сажать в Портленде после дебоша в кабине пилотов, хулиган, находящийся не при исполнении обязанностей пилот сторонней авиакомпании, был арестован. "Находившийся не при исполнении пилот обвиняется в покушении на убийство 83 человек после того, как он якобы попытался заглушить двигатели путем нажатия ручек включения системы пожаротушения двигателей", - отмечает телеканал. Отмечается, что, помимо покушений на убийство, обвиняемому также вменяют создание угрозы жизни 83 человек, а также угрозы воздушному судну. Как подчеркивает телеканал, мужчина летел в Сан-Франциско, откуда должен был вылететь на рейсе уже в качестве члена экипажа.
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в мире, сан-франциско, портленд, сша
В мире, Сан-Франциско, Портленд, США
В США дебошира обвинили в покушении на убийство 83 авиапассажиров

ABC News: в США дебошир попытался отключить двигатели пассажирского самолета

© Фото : Joseph Emerson Джозеф Дэвид Эмерсон
 Джозеф Дэвид Эмерсон - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Фото : Joseph Emerson
Джозеф Дэвид Эмерсон
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Устроившему дебош в кабине пилотов самолета американской авиакомпании Horizon Airlines рейса Эверетт - Сан-Франциско Джозефу Дэвиду Эмерсону предъявили обвинения в покушении на убийство 83 человек, сообщает телеканал ABC News.
Ранее сообщалось, что самолет американской авиакомпании Horizon Airlines рейса Эверетт (штат Вашингтон) - Сан-Франциско пришлось экстренно сажать в Портленде после дебоша в кабине пилотов, хулиган, находящийся не при исполнении обязанностей пилот сторонней авиакомпании, был арестован.
«
"Находившийся не при исполнении пилот обвиняется в покушении на убийство 83 человек после того, как он якобы попытался заглушить двигатели путем нажатия ручек включения системы пожаротушения двигателей", - отмечает телеканал.
Отмечается, что, помимо покушений на убийство, обвиняемому также вменяют создание угрозы жизни 83 человек, а также угрозы воздушному судну.
Как подчеркивает телеканал, мужчина летел в Сан-Франциско, откуда должен был вылететь на рейсе уже в качестве члена экипажа.
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