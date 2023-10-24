https://ria.ru/20231024/deboshir-1904949104.html

В США дебошира обвинили в покушении на убийство 83 авиапассажиров

В США дебошира обвинили в покушении на убийство 83 авиапассажиров - РИА Новости, 24.10.2023

В США дебошира обвинили в покушении на убийство 83 авиапассажиров

Устроившему дебош в кабине пилотов самолета американской авиакомпании Horizon Airlines рейса Эверетт - Сан-Франциско Джозефу Дэвиду Эмерсону предъявили... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T15:18

2023-10-24T15:18

2023-10-24T15:46

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Устроившему дебош в кабине пилотов самолета американской авиакомпании Horizon Airlines рейса Эверетт - Сан-Франциско Джозефу Дэвиду Эмерсону предъявили обвинения в покушении на убийство 83 человек, сообщает телеканал ABC News. Ранее сообщалось, что самолет американской авиакомпании Horizon Airlines рейса Эверетт (штат Вашингтон) - Сан-Франциско пришлось экстренно сажать в Портленде после дебоша в кабине пилотов, хулиган, находящийся не при исполнении обязанностей пилот сторонней авиакомпании, был арестован. "Находившийся не при исполнении пилот обвиняется в покушении на убийство 83 человек после того, как он якобы попытался заглушить двигатели путем нажатия ручек включения системы пожаротушения двигателей", - отмечает телеканал. Отмечается, что, помимо покушений на убийство, обвиняемому также вменяют создание угрозы жизни 83 человек, а также угрозы воздушному судну. Как подчеркивает телеканал, мужчина летел в Сан-Франциско, откуда должен был вылететь на рейсе уже в качестве члена экипажа.

https://ria.ru/20231005/puteshestviya-1900680407.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сан-франциско, портленд, сша