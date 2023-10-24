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В якутской столовой обнаружили продукцию с геномом африканской чумы свиней - РИА Новости, 24.10.2023
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14:21 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/chuma-1904927841.html
В якутской столовой обнаружили продукцию с геномом африканской чумы свиней
В якутской столовой обнаружили продукцию с геномом африканской чумы свиней - РИА Новости, 24.10.2023
В якутской столовой обнаружили продукцию с геномом африканской чумы свиней
Свыше 12,5 килограмма продукции с геномом африканской чумы свиней обнаружили в одной из столовых Якутска, ее утилизировали, сообщила пресс-служба департамента... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T14:21
2023-10-24T14:21
якутск
иркутская область
республика бурятия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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ЯКУТСК, 24 окт - РИА Новости. Свыше 12,5 килограмма продукции с геномом африканской чумы свиней обнаружили в одной из столовых Якутска, ее утилизировали, сообщила пресс-служба департамента ветеринарии республики. Как отметили в департаменте, от управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия поступила информация о том, что в пробе свиного шейного бескостного отруба, произведенного в ООО "МПК "Полянское" (Курская область), выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней. "По ФГИС "Меркурий" отследили поступление продукции в республике, изъяли и отправили на утилизацию путем сжигания согласно ветеринарным правилам. Продукция весом 12,6 кг была изъята из столовой службы эксплуатационно-технического обеспечения по адресу Курашова, 28, утилизирована путем сжигания. Ветеринарные специалисты провели дезинфекцию и взяли смывы для контроля качества дезинфекции", - добавили в пресс-службе. В конце сентября департамент ветеринарии Якутии сообщил об обнаружении генома вируса африканской чумы свиней в ветчине "Столичная". Продукция принадлежит бренду "Вязанка" и была произведена в ЗАО "Стародворские колбасы" во Владимире, позже компания полностью отозвала всю партию. В свою очередь Россельхознадзор запретил экспорт готовой мясной продукции ЗАО "Стародворские колбасы" (торговая марка "Стародворье") в ряд стран.
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якутск
иркутская область
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якутск, иркутская область, республика бурятия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Якутск, Иркутская область, Республика Бурятия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
В якутской столовой обнаружили продукцию с геномом африканской чумы свиней

В якутской столовой обнаружили продукцию с геномом африканской чумы свиней

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник передвижной диагностической лаборатории
Сотрудник передвижной диагностической лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник передвижной диагностической лаборатории. Архивное фото
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ЯКУТСК, 24 окт - РИА Новости. Свыше 12,5 килограмма продукции с геномом африканской чумы свиней обнаружили в одной из столовых Якутска, ее утилизировали, сообщила пресс-служба департамента ветеринарии республики.
Как отметили в департаменте, от управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия поступила информация о том, что в пробе свиного шейного бескостного отруба, произведенного в ООО "МПК "Полянское" (Курская область), выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней.
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"По ФГИС "Меркурий" отследили поступление продукции в республике, изъяли и отправили на утилизацию путем сжигания согласно ветеринарным правилам. Продукция весом 12,6 кг была изъята из столовой службы эксплуатационно-технического обеспечения по адресу Курашова, 28, утилизирована путем сжигания. Ветеринарные специалисты провели дезинфекцию и взяли смывы для контроля качества дезинфекции", - добавили в пресс-службе.
В конце сентября департамент ветеринарии Якутии сообщил об обнаружении генома вируса африканской чумы свиней в ветчине "Столичная". Продукция принадлежит бренду "Вязанка" и была произведена в ЗАО "Стародворские колбасы" во Владимире, позже компания полностью отозвала всю партию. В свою очередь Россельхознадзор запретил экспорт готовой мясной продукции ЗАО "Стародворские колбасы" (торговая марка "Стародворье") в ряд стран.
 
ЯкутскИркутская областьРеспублика БурятияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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