https://ria.ru/20231024/chuma-1904927841.html

В якутской столовой обнаружили продукцию с геномом африканской чумы свиней

В якутской столовой обнаружили продукцию с геномом африканской чумы свиней - РИА Новости, 24.10.2023

В якутской столовой обнаружили продукцию с геномом африканской чумы свиней

Свыше 12,5 килограмма продукции с геномом африканской чумы свиней обнаружили в одной из столовых Якутска, ее утилизировали, сообщила пресс-служба департамента... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T14:21

2023-10-24T14:21

2023-10-24T14:21

якутск

иркутская область

республика бурятия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17199/08/171990849_0:0:2480:1396_1920x0_80_0_0_8d906032ef7eb226063a036a11c85a36.jpg

ЯКУТСК, 24 окт - РИА Новости. Свыше 12,5 килограмма продукции с геномом африканской чумы свиней обнаружили в одной из столовых Якутска, ее утилизировали, сообщила пресс-служба департамента ветеринарии республики. Как отметили в департаменте, от управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия поступила информация о том, что в пробе свиного шейного бескостного отруба, произведенного в ООО "МПК "Полянское" (Курская область), выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней. "По ФГИС "Меркурий" отследили поступление продукции в республике, изъяли и отправили на утилизацию путем сжигания согласно ветеринарным правилам. Продукция весом 12,6 кг была изъята из столовой службы эксплуатационно-технического обеспечения по адресу Курашова, 28, утилизирована путем сжигания. Ветеринарные специалисты провели дезинфекцию и взяли смывы для контроля качества дезинфекции", - добавили в пресс-службе. В конце сентября департамент ветеринарии Якутии сообщил об обнаружении генома вируса африканской чумы свиней в ветчине "Столичная". Продукция принадлежит бренду "Вязанка" и была произведена в ЗАО "Стародворские колбасы" во Владимире, позже компания полностью отозвала всю партию. В свою очередь Россельхознадзор запретил экспорт готовой мясной продукции ЗАО "Стародворские колбасы" (торговая марка "Стародворье") в ряд стран.

https://ria.ru/20231006/achs-1900983511.html

якутск

иркутская область

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

якутск, иркутская область, республика бурятия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)