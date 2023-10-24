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В Севастополе средства РЭБ перехватили украинский дрон - РИА Новости, 24.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:01 24.10.2023 (обновлено: 23:24 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/bpla-1905049253.html
В Севастополе средства РЭБ перехватили украинский дрон
В Севастополе средства РЭБ перехватили украинский дрон - РИА Новости, 24.10.2023
В Севастополе средства РЭБ перехватили украинский дрон
Средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали беспилотник возле Кара-Кобы в Балаклавском районе Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T23:01
2023-10-24T23:24
севастополь
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
черное море
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали беспилотник возле Кара-Кобы в Балаклавском районе Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.&quot;В районе Кара-Кобы средствами РЭБ был посажен беспилотник, который сдетонировал на земле, в поле&quot;, — написал он в Telegram-канале.Развожаев добавил, что разрушений инфраструктуры нет. При этом он подчеркнул, что громкие звуки были слышны в городе также по причине штатных мероприятий российских военных в акватории, в том числе с использованием реактивных бомбометов.Губернатор отметил, что в Севастополе не объявляли воздушную тревогу, и призвал доверять только официальным источникам информации.Сегодня утром ВСУ также пытались атаковать город. Как сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, около 4 часов утра в северной части Черного моря технические средства наблюдения обнаружили три безэкипажных катера ВМС Украины. По этому району нанесли удар при помощи противодиверсионных ракетно-бомбовых комплексов. В итоге все три судна удалось уничтожить.В прошлый вторник российская авиация также ликвидировала украинский безэкипажный катер в Черном море. За неделю до этого самолеты уничтожили в районе острова Змеиный три судна с десантом противника.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231024/avtozak-1905011062.html
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севастополь, михаил развожаев, черное море, украина, вооруженные силы украины
Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Черное море, Украина, Вооруженные силы Украины
В Севастополе средства РЭБ перехватили украинский дрон

Развожаев: в Севастополе посадили БПЛА, который сдетонировал на земле

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали беспилотник возле Кара-Кобы в Балаклавском районе Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«

"В районе Кара-Кобы средствами РЭБ был посажен беспилотник, который сдетонировал на земле, в поле", — написал он в Telegram-канале.

Развожаев добавил, что разрушений инфраструктуры нет. При этом он подчеркнул, что громкие звуки были слышны в городе также по причине штатных мероприятий российских военных в акватории, в том числе с использованием реактивных бомбометов.
Губернатор отметил, что в Севастополе не объявляли воздушную тревогу, и призвал доверять только официальным источникам информации.
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Сегодня утром ВСУ также пытались атаковать город. Как сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, около 4 часов утра в северной части Черного моря технические средства наблюдения обнаружили три безэкипажных катера ВМС Украины. По этому району нанесли удар при помощи противодиверсионных ракетно-бомбовых комплексов. В итоге все три судна удалось уничтожить.
В прошлый вторник российская авиация также ликвидировала украинский безэкипажный катер в Черном море. За неделю до этого самолеты уничтожили в районе острова Змеиный три судна с десантом противника.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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