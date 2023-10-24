https://ria.ru/20231024/bpla-1905049253.html

В Севастополе средства РЭБ перехватили украинский дрон

В Севастополе средства РЭБ перехватили украинский дрон - РИА Новости, 24.10.2023

В Севастополе средства РЭБ перехватили украинский дрон

Средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали беспилотник возле Кара-Кобы в Балаклавском районе Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T23:01

2023-10-24T23:01

2023-10-24T23:24

севастополь

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

черное море

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали беспилотник возле Кара-Кобы в Балаклавском районе Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."В районе Кара-Кобы средствами РЭБ был посажен беспилотник, который сдетонировал на земле, в поле", — написал он в Telegram-канале.Развожаев добавил, что разрушений инфраструктуры нет. При этом он подчеркнул, что громкие звуки были слышны в городе также по причине штатных мероприятий российских военных в акватории, в том числе с использованием реактивных бомбометов.Губернатор отметил, что в Севастополе не объявляли воздушную тревогу, и призвал доверять только официальным источникам информации.Сегодня утром ВСУ также пытались атаковать город. Как сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, около 4 часов утра в северной части Черного моря технические средства наблюдения обнаружили три безэкипажных катера ВМС Украины. По этому району нанесли удар при помощи противодиверсионных ракетно-бомбовых комплексов. В итоге все три судна удалось уничтожить.В прошлый вторник российская авиация также ликвидировала украинский безэкипажный катер в Черном море. За неделю до этого самолеты уничтожили в районе острова Змеиный три судна с десантом противника.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231024/avtozak-1905011062.html

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html

севастополь

черное море

украина

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севастополь, михаил развожаев, черное море, украина, вооруженные силы украины