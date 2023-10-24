CNN: больница Аль-Шифа в Газе станет братской могилой без электричества
CNN: крупная больница Аль-Шифа в Газе станет братской могилой без электричества
© AP Photo / Abed KhaledРаненый житель сектора Газа в больнице Аль-Шифа
© AP Photo / Abed Khaled
Раненый житель сектора Газа в больнице Аль-Шифа
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Крупнейшая больница в секторе Газа Аль-Шифа превратиться в "братскую могилу", если в ней не будет электричества, сообщает телеканал CNN со ссылкой на врача, работающего в больнице.
"Вопрос в том, останется ли что-нибудь от больницы, когда не будет электричества? И мой ответ - нет. Фактически, больница Шифа превратится в братскую могилу, если в ней будет электричества", - заявил телеканалу врач, работающий в этой больнице.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.