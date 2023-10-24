https://ria.ru/20231024/boepripasy-1904963485.html

Rheinmetall поднял цены на 155-миллиметровые снаряды более чем в 1,5 раза

Rheinmetall поднял цены на 155-миллиметровые снаряды более чем в 1,5 раза - РИА Новости, 24.10.2023

Rheinmetall поднял цены на 155-миллиметровые снаряды более чем в 1,5 раза

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall повысил цены на востребованные в конфликте на Украине 155-миллиметровые боеприпасы более чем в 1,5 раза с начала... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T16:09

2023-10-24T16:09

2023-10-24T16:09

украина

россия

нато

сергей лавров

германия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall повысил цены на востребованные в конфликте на Украине 155-миллиметровые боеприпасы более чем в 1,5 раза с начала специальной военной операции (СВО), сообщило во вторник издание Welt. "Конфиденциальные документы показывают, насколько дорого Rheinmetall продает для Украины артиллерийские снаряды, оплачиваемые федеральным правительством. С начала крупного нападения России на Украину цены на боеприпасы значительно выросли – и вскоре могут вырасти еще больше", - пишет издание. Речь идет о заключенном 10 июля рамочном соглашении между ведомством, подчиненном министерству обороны Германии, и Rheinmetall, по которому до 2029 года концерн обязуется поставить боеприпасов на 1,2 миллиарда евро. Из документа, попавшего в распоряжение Welt, следует, что в рамках контракта Rheinmetall поставит 333 333 боеприпаса при средней цене 3 600 евро за один боеприпас. Для сравнения, до начала СВО в среднем цена на артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров составляла 2 тысячи евро. Более того, министерство финансов Германии опасается, что нынешняя цена может еще больше вырасти. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231024/ukraina-1904852625.html

https://ria.ru/20231005/ukraina-1900676580.html

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украина, россия, нато, сергей лавров, германия