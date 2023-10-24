https://ria.ru/20231024/boepripasy-1904893464.html

В Кремле прокомментировали жалобы Киева на нехватку боеприпасов

В Кремле прокомментировали жалобы Киева на нехватку боеприпасов - РИА Новости, 24.10.2023

В Кремле прокомментировали жалобы Киева на нехватку боеприпасов

Потенциал коллективного Запада по производству боеприпасов ограничен и нужно немало времени на мобилизацию ресурсов в этом плане, поэтому возникают "точки... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T12:37

2023-10-24T12:37

2023-10-24T12:37

украина

дмитрий песков

денис шмыгаль

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868402604_0:145:3071:1873_1920x0_80_0_0_665f6608c5370216146119e69b469181.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Потенциал коллективного Запада по производству боеприпасов ограничен и нужно немало времени на мобилизацию ресурсов в этом плане, поэтому возникают "точки напряжения", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Киева о нехватке боеприпасов. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль в интервью газете Financial Times заявил, что Украина, как и весь мир, испытывает дефицит боеприпасов. Он заявил, что боеприпасы во всем мире истощились и закончились, поэтому их нужно производить на Украине. "В прикладном плане, конечно, здесь нужна оценка наших специалистов в основном из оборонного ведомства, поэтому здесь я бы не стал ничего говорить. Но в целом, конечно, потенциал коллективного Запада по производству боеприпасов ограничен. Требуется немало времени на мобилизацию ресурсов с тем, чтобы этот потенциал увеличивать. Поэтому, конечно, возникают определенные точки напряжения", - заявил Песков журналистам.

https://ria.ru/20231024/ukraina-1904868600.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, дмитрий песков, денис шмыгаль, в мире