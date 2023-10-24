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В Кремле прокомментировали жалобы Киева на нехватку боеприпасов - РИА Новости, 24.10.2023
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12:37 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/boepripasy-1904893464.html
В Кремле прокомментировали жалобы Киева на нехватку боеприпасов
В Кремле прокомментировали жалобы Киева на нехватку боеприпасов - РИА Новости, 24.10.2023
В Кремле прокомментировали жалобы Киева на нехватку боеприпасов
Потенциал коллективного Запада по производству боеприпасов ограничен и нужно немало времени на мобилизацию ресурсов в этом плане, поэтому возникают "точки... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:37
2023-10-24T12:37
украина
дмитрий песков
денис шмыгаль
в мире
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Потенциал коллективного Запада по производству боеприпасов ограничен и нужно немало времени на мобилизацию ресурсов в этом плане, поэтому возникают "точки напряжения", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Киева о нехватке боеприпасов. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль в интервью газете Financial Times заявил, что Украина, как и весь мир, испытывает дефицит боеприпасов. Он заявил, что боеприпасы во всем мире истощились и закончились, поэтому их нужно производить на Украине. "В прикладном плане, конечно, здесь нужна оценка наших специалистов в основном из оборонного ведомства, поэтому здесь я бы не стал ничего говорить. Но в целом, конечно, потенциал коллективного Запада по производству боеприпасов ограничен. Требуется немало времени на мобилизацию ресурсов с тем, чтобы этот потенциал увеличивать. Поэтому, конечно, возникают определенные точки напряжения", - заявил Песков журналистам.
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украина, дмитрий песков, денис шмыгаль, в мире
Украина, Дмитрий Песков, Денис Шмыгаль, В мире
В Кремле прокомментировали жалобы Киева на нехватку боеприпасов

Песков заявил об ограниченности потенциала Запада по производству боеприпасов

© AP Photo / Matt RourkeСнаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
Снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Потенциал коллективного Запада по производству боеприпасов ограничен и нужно немало времени на мобилизацию ресурсов в этом плане, поэтому возникают "точки напряжения", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Киева о нехватке боеприпасов.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль в интервью газете Financial Times заявил, что Украина, как и весь мир, испытывает дефицит боеприпасов. Он заявил, что боеприпасы во всем мире истощились и закончились, поэтому их нужно производить на Украине.
"В прикладном плане, конечно, здесь нужна оценка наших специалистов в основном из оборонного ведомства, поэтому здесь я бы не стал ничего говорить. Но в целом, конечно, потенциал коллективного Запада по производству боеприпасов ограничен. Требуется немало времени на мобилизацию ресурсов с тем, чтобы этот потенциал увеличивать. Поэтому, конечно, возникают определенные точки напряжения", - заявил Песков журналистам.
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24 октября, 11:06
 
УкраинаДмитрий ПесковДенис ШмыгальВ мире
 
 
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