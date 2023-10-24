МИД прокомментировал решение Молдавии о блокировке русскоязычных порталов
МИД назвал решение Молдавии о блокировке русскоязычных порталов враждебным шагом
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Москва считает блокировку русскоязычных порталов в Молдавии враждебным шагом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
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"Данный откровенно враждебный по отношению к России шаг стал очередным проявлением бездумного антироссийского курса официального Кишинева", — подчеркнула она.
По словам Захаровой, в среднесрочной перспективе Молдавия хочет добиться вытеснения русскоязычного контента и СМИ из информационного пространства страны. При этом более масштабная цель Кишинева — искоренить любые проявления инакомыслия и несогласия с политикой властей, подчеркнула она.
Официальный представитель МИД также отметила, что решение о блокировке 22 порталов приняли менее чем за две недели до всеобщих местных выборов в Молдавии. Она уточнила, что это произошло на фоне низких рейтингов у кандидатов от нынешних властей. По словам Захаровой, Кишинев, бездоказательно обвиняя Москву во вмешательстве в выборы, хочет таким образом поправить их положение.
Дипломат добавила, что массовая блокировка доступа к порталам — это грубейшее нарушение свободы слова и прав молдаван на доступ к информации на русском языке, которым владеет большая часть населения республики.
Ранее сегодня Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) решила заблокировать более 20 сайтов российских СМИ под предлогом "борьбы с дезинформацией". В перечень среди прочего попали Первый канал, НТВ, RT, а также телеканалы "Россия 1", "Мир", "Звезда" и РЕН ТВ.
При этом некоторые российские СМИ уже запретили в стране под предлогом "борьбы с дезинформацией". В частности, с 26 февраля 2022 года в республике заблокировали сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта — и радиовещание станции. Также местные власти приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине.