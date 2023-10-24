https://ria.ru/20231024/blokirovka-1905038033.html

МИД прокомментировал решение Молдавии о блокировке русскоязычных порталов

МИД прокомментировал решение Молдавии о блокировке русскоязычных порталов - РИА Новости, 24.10.2023

МИД прокомментировал решение Молдавии о блокировке русскоязычных порталов

Москва считает блокировку русскоязычных порталов в Молдавии враждебным шагом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии, опубликованном РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T21:11

2023-10-24T21:11

2023-10-24T21:39

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Москва считает блокировку русскоязычных порталов в Молдавии враждебным шагом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства."Данный откровенно враждебный по отношению к России шаг стал очередным проявлением бездумного антироссийского курса официального Кишинева", — подчеркнула она.По словам Захаровой, в среднесрочной перспективе Молдавия хочет добиться вытеснения русскоязычного контента и СМИ из информационного пространства страны. При этом более масштабная цель Кишинева — искоренить любые проявления инакомыслия и несогласия с политикой властей, подчеркнула она.Официальный представитель МИД также отметила, что решение о блокировке 22 порталов приняли менее чем за две недели до всеобщих местных выборов в Молдавии. Она уточнила, что это произошло на фоне низких рейтингов у кандидатов от нынешних властей. По словам Захаровой, Кишинев, бездоказательно обвиняя Москву во вмешательстве в выборы, хочет таким образом поправить их положение.Дипломат добавила, что массовая блокировка доступа к порталам — это грубейшее нарушение свободы слова и прав молдаван на доступ к информации на русском языке, которым владеет большая часть населения республики.Ранее сегодня Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) решила заблокировать более 20 сайтов российских СМИ под предлогом "борьбы с дезинформацией". В перечень среди прочего попали Первый канал, НТВ, RT, а также телеканалы "Россия 1", "Мир", "Звезда" и РЕН ТВ.При этом некоторые российские СМИ уже запретили в стране под предлогом "борьбы с дезинформацией". В частности, с 26 февраля 2022 года в республике заблокировали сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта — и радиовещание станции. Также местные власти приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине.

https://ria.ru/20231024/blokirovka-1905025466.html

https://ria.ru/20231017/moldaviya-1903397179.html

https://ria.ru/20231021/pridnestrove-1904290860.html

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