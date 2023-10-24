Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал решение Молдавии о блокировке русскоязычных порталов - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:11 24.10.2023 (обновлено: 21:39 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/blokirovka-1905038033.html
МИД прокомментировал решение Молдавии о блокировке русскоязычных порталов
МИД прокомментировал решение Молдавии о блокировке русскоязычных порталов - РИА Новости, 24.10.2023
МИД прокомментировал решение Молдавии о блокировке русскоязычных порталов
Москва считает блокировку русскоязычных порталов в Молдавии враждебным шагом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии, опубликованном РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T21:11
2023-10-24T21:39
молдавия
в мире
россия
мария захарова
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_0baf506f7c55ce9ea68047e7fad11347.jpg
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Москва считает блокировку русскоязычных порталов в Молдавии враждебным шагом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.&quot;Данный откровенно враждебный по отношению к России шаг стал очередным проявлением бездумного антироссийского курса официального Кишинева&quot;, — подчеркнула она.По словам Захаровой, в среднесрочной перспективе Молдавия хочет добиться вытеснения русскоязычного контента и СМИ из информационного пространства страны. При этом более масштабная цель Кишинева — искоренить любые проявления инакомыслия и несогласия с политикой властей, подчеркнула она.Официальный представитель МИД также отметила, что решение о блокировке 22 порталов приняли менее чем за две недели до всеобщих местных выборов в Молдавии. Она уточнила, что это произошло на фоне низких рейтингов у кандидатов от нынешних властей. По словам Захаровой, Кишинев, бездоказательно обвиняя Москву во вмешательстве в выборы, хочет таким образом поправить их положение.Дипломат добавила, что массовая блокировка доступа к порталам — это грубейшее нарушение свободы слова и прав молдаван на доступ к информации на русском языке, которым владеет большая часть населения республики.Ранее сегодня Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) решила заблокировать более 20 сайтов российских СМИ под предлогом "борьбы с дезинформацией". В перечень среди прочего попали Первый канал, НТВ, RT, а также телеканалы "Россия 1", "Мир", "Звезда" и РЕН ТВ.При этом некоторые российские СМИ уже запретили в стране под предлогом "борьбы с дезинформацией". В частности, с 26 февраля 2022 года в республике заблокировали сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта — и радиовещание станции. Также местные власти приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине.
https://ria.ru/20231024/blokirovka-1905025466.html
https://ria.ru/20231017/moldaviya-1903397179.html
https://ria.ru/20231021/pridnestrove-1904290860.html
молдавия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054208_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_31007f3387df748e7bb5872e14963d3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, в мире, россия, мария захарова, москва
Молдавия, В мире, Россия, Мария Захарова, Москва
МИД прокомментировал решение Молдавии о блокировке русскоязычных порталов

МИД назвал решение Молдавии о блокировке русскоязычных порталов враждебным шагом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Москва считает блокировку русскоязычных порталов в Молдавии враждебным шагом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
«

"Данный откровенно враждебный по отношению к России шаг стал очередным проявлением бездумного антироссийского курса официального Кишинева", — подчеркнула она.

Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В Молдавии раскритиковали блокировку сайтов российских СМИ
24 октября, 19:43
По словам Захаровой, в среднесрочной перспективе Молдавия хочет добиться вытеснения русскоязычного контента и СМИ из информационного пространства страны. При этом более масштабная цель Кишинева — искоренить любые проявления инакомыслия и несогласия с политикой властей, подчеркнула она.
Официальный представитель МИД также отметила, что решение о блокировке 22 порталов приняли менее чем за две недели до всеобщих местных выборов в Молдавии. Она уточнила, что это произошло на фоне низких рейтингов у кандидатов от нынешних властей. По словам Захаровой, Кишинев, бездоказательно обвиняя Москву во вмешательстве в выборы, хочет таким образом поправить их положение.
Дипломат добавила, что массовая блокировка доступа к порталам — это грубейшее нарушение свободы слова и прав молдаван на доступ к информации на русском языке, которым владеет большая часть населения республики.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Санду заявила, что Россия может вмешаться в местные выборы в Молдавии
17 октября, 17:08
Ранее сегодня Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) решила заблокировать более 20 сайтов российских СМИ под предлогом "борьбы с дезинформацией". В перечень среди прочего попали Первый канал, НТВ, RT, а также телеканалы "Россия 1", "Мир", "Звезда" и РЕН ТВ.
При этом некоторые российские СМИ уже запретили в стране под предлогом "борьбы с дезинформацией". В частности, с 26 февраля 2022 года в республике заблокировали сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта — и радиовещание станции. Также местные власти приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине.
Миротворческий пост - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
Игнатьев осудил попытки Молдавии нивелировать присутствие России в регионе
21 октября, 07:05
 
МолдавияВ миреРоссияМария ЗахароваМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала