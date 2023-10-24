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Источник: ГД приняла проект обращения к ГА ООН о прекращении блокады Кубы - РИА Новости, 24.10.2023
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12:54 24.10.2023 (обновлено: 14:34 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/blokada-1904899270.html
Источник: ГД приняла проект обращения к ГА ООН о прекращении блокады Кубы
Источник: ГД приняла проект обращения к ГА ООН о прекращении блокады Кубы - РИА Новости, 24.10.2023
Источник: ГД приняла проект обращения к ГА ООН о прекращении блокады Кубы
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла проект обращения к Генассамблее ООН о прекращении блокады Кубы, сообщил журналистам источник в Госдуме. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:54
2023-10-24T14:34
сша
куба
госдума рф
оон
генеральная ассамблея оон
вячеслав володин
израиль
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла проект обращения к Генассамблее ООН о прекращении блокады Кубы, сообщил журналистам источник в Госдуме. В Госдуму 19 октября был внесен проект постановления об обращении Думы к Генеральной Ассамблее ООН, парламентам государств-членов ООН о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы со стороны США. Подобные проекты вносились в палату и ранее.После принятия обращения председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что в разное время, когда выносился этот вопрос на заседание Думы, по-разному складывалось голосование в ООН, при этом США являются единственной страной, которая вновь будет голосовать против в Генассамблее ООН. При этом он отметил, что "обидно будет, если Израиль опять пойдет" за Соединенными Штатами.Инициатором проекта выступил комитет ГД по международным делам."Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации обращается к участникам 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, парламентам государств – членов Организации Объединенных Наций и международным парламентским организациям с призывом к немедленному и полному прекращению экономической, торговой и финансовой блокады Республики Куба, организованной руководством Соединенных Штатов Америки и ставшей способом многопланового давления на кубинский народ", - сказано в проекте постановления об обращении ГД.Отмечается, что ГД выражает протест против грубого нарушения США основополагающих принципов международного права, которое проявляется в систематических попытках запугивания Кубы."В настоящее время в результате организованной Соединенными Штатами Америки экономической, торговой и финансовой блокады в Республике Куба сложилась сложная экономическая и гуманитарная обстановка, которую усугубляют последствия ряда природных и техногенных катастроф", - подчеркивается в документе.Также незаконные действия американских властей в отношении народа Кубы негативно отражаются на его благополучии, отмечают авторы обращения.Добавляется, что Куба сохраняет решимость твердо отстаивать свой суверенитет и социальные завоевания. При этом "готовность кубинцев уверенно следовать по пути защиты национальной независимости делает блокаду бессмысленной, обрекает ее на неизбежный провал".Авторы обращения считают, что политика односторонних санкций продемонстрировала свою полную неэффективность, а практика их применения доказала неспособность сдержать стремление народов к свободе и независимости."Государственная Дума обращается к Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, парламентам государств-членов Организации Объединенных Наций и международным парламентским организациям с призывом осудить незаконную экономическую, торговую и финансовую блокаду Республики Куба со стороны Соединенных Штатов Америки, выработать и реализовать практические меры с целью побудить Вашингтон положить конец многолетней блокаде Кубы, прекратить давление на кубинский народ, гарантировать уважение общепризнанных принципов и норм международного права", - уточняется в конце обращения.
https://ria.ru/20231019/obraschenie-1903765214.html
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сша
куба
израиль
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сша, куба, госдума рф, оон, генеральная ассамблея оон, вячеслав володин, израиль
США, Куба, Госдума РФ, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Вячеслав Володин, Израиль
Источник: ГД приняла проект обращения к ГА ООН о прекращении блокады Кубы

Госдума приняла проект обращения к ГА ООН о прекращении блокады Кубы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла проект обращения к Генассамблее ООН о прекращении блокады Кубы, сообщил журналистам источник в Госдуме.
В Госдуму 19 октября был внесен проект постановления об обращении Думы к Генеральной Ассамблее ООН, парламентам государств-членов ООН о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы со стороны США. Подобные проекты вносились в палату и ранее.
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После принятия обращения председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что в разное время, когда выносился этот вопрос на заседание Думы, по-разному складывалось голосование в ООН, при этом США являются единственной страной, которая вновь будет голосовать против в Генассамблее ООН. При этом он отметил, что "обидно будет, если Израиль опять пойдет" за Соединенными Штатами.
Инициатором проекта выступил комитет ГД по международным делам.
"Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации обращается к участникам 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, парламентам государств – членов Организации Объединенных Наций и международным парламентским организациям с призывом к немедленному и полному прекращению экономической, торговой и финансовой блокады Республики Куба, организованной руководством Соединенных Штатов Америки и ставшей способом многопланового давления на кубинский народ", - сказано в проекте постановления об обращении ГД.
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Отмечается, что ГД выражает протест против грубого нарушения США основополагающих принципов международного права, которое проявляется в систематических попытках запугивания Кубы.
"В настоящее время в результате организованной Соединенными Штатами Америки экономической, торговой и финансовой блокады в Республике Куба сложилась сложная экономическая и гуманитарная обстановка, которую усугубляют последствия ряда природных и техногенных катастроф", - подчеркивается в документе.
Также незаконные действия американских властей в отношении народа Кубы негативно отражаются на его благополучии, отмечают авторы обращения.
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Добавляется, что Куба сохраняет решимость твердо отстаивать свой суверенитет и социальные завоевания. При этом "готовность кубинцев уверенно следовать по пути защиты национальной независимости делает блокаду бессмысленной, обрекает ее на неизбежный провал".
Авторы обращения считают, что политика односторонних санкций продемонстрировала свою полную неэффективность, а практика их применения доказала неспособность сдержать стремление народов к свободе и независимости.
"Государственная Дума обращается к Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, парламентам государств-членов Организации Объединенных Наций и международным парламентским организациям с призывом осудить незаконную экономическую, торговую и финансовую блокаду Республики Куба со стороны Соединенных Штатов Америки, выработать и реализовать практические меры с целью побудить Вашингтон положить конец многолетней блокаде Кубы, прекратить давление на кубинский народ, гарантировать уважение общепризнанных принципов и норм международного права", - уточняется в конце обращения.
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СШАКубаГосдума РФООНГенеральная Ассамблея ООНВячеслав ВолодинИзраиль
 
 
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