https://ria.ru/20231024/blanshett-1904717335.html

Соседи раскритиковали "вечный ремонт" особняка Кейт Бланшетт

Соседи раскритиковали "вечный ремонт" особняка Кейт Бланшетт - РИА Новости, 24.10.2023

Соседи раскритиковали "вечный ремонт" особняка Кейт Бланшетт

Жители приморской деревни в английском Корнуолле раскритиковали Кейт Бланшетт за то, что она портит им жизнь своим "вечным ремонтом" и отпугивает туристов,... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T03:00

2023-10-24T03:00

2023-10-24T03:00

корнуолл

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кейт бланшетт

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Жители приморской деревни в английском Корнуолле раскритиковали Кейт Бланшетт за то, что она портит им жизнь своим "вечным ремонтом" и отпугивает туристов, пишет Daily Mail.Актриса купила коттедж за 1 600 000 фунтов стерлингов в деревне Мауган Порт еще в 2020 году. Однако потом решила снести здание и построить новый особняк с пятью спальнями и бассейном.Шумные работы в процессе возведения "эко-дома" доставляют серьезные неудобства местным крестьянам. "Когда вы открываете окно, вы слышите бурение. Это делает нашу жизнь несчастной", — пожаловался один из соседей.Дополнительный шум создают и фуры, которые везут стройматериалы к особняку."Здесь важен туризм, — уточнил другой местный житель. — Эти нарушения не добавляют популярности владельцу".Живописную деревушку Мауган Порт прозвали "Голливудом на море" после того, как знаменитости начали покупать здесь дачи. Участки на побережье уже приобрели Джейсон Момоа, Джейми Дорнан, Джейсон Стэтхэм и другие. Актриса Кейт Бланшетт владеет домом вместе с мужем Эндрю Аптоном, об окончании ремонтных работ супруги не сообщали.

https://ria.ru/20230111/blanshett-1844024354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

корнуолл, новости шоу-бизнеса, знаменитости, кейт бланшетт