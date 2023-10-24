Соседи раскритиковали "вечный ремонт" особняка Кейт Бланшетт
Соседи раскритиковали трехлетний ремонт особняка Бланшетт в английском Корнуолле
© AP Photo / Chris PizzelloАктриса Кейт Бланшетт вместе с мужем режиссером Эндрю Аптоном
© AP Photo / Chris Pizzello
Актриса Кейт Бланшетт вместе с мужем режиссером Эндрю Аптоном
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Жители приморской деревни в английском Корнуолле раскритиковали Кейт Бланшетт за то, что она портит им жизнь своим "вечным ремонтом" и отпугивает туристов, пишет Daily Mail.
Актриса купила коттедж за 1 600 000 фунтов стерлингов в деревне Мауган Порт еще в 2020 году. Однако потом решила снести здание и построить новый особняк с пятью спальнями и бассейном.
Шумные работы в процессе возведения "эко-дома" доставляют серьезные неудобства местным крестьянам.
«
"Когда вы открываете окно, вы слышите бурение. Это делает нашу жизнь несчастной", — пожаловался один из соседей.
Дополнительный шум создают и фуры, которые везут стройматериалы к особняку.
«
"Здесь важен туризм, — уточнил другой местный житель. — Эти нарушения не добавляют популярности владельцу".
Живописную деревушку Мауган Порт прозвали "Голливудом на море" после того, как знаменитости начали покупать здесь дачи. Участки на побережье уже приобрели Джейсон Момоа, Джейми Дорнан, Джейсон Стэтхэм и другие.
Актриса Кейт Бланшетт владеет домом вместе с мужем Эндрю Аптоном, об окончании ремонтных работ супруги не сообщали.