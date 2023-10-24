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Закупки у МСП-поставщиков за 9 месяцев достигли 3,84 триллиона рублей - РИА Новости, 24.10.2023
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09:00 24.10.2023 (обновлено: 10:34 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/biznes-1903907413.html
Закупки у МСП-поставщиков за 9 месяцев достигли 3,84 триллиона рублей
Закупки у МСП-поставщиков за 9 месяцев достигли 3,84 триллиона рублей - РИА Новости, 24.10.2023
Закупки у МСП-поставщиков за 9 месяцев достигли 3,84 триллиона рублей
Объем закупок крупнейших заказчиков у МСП-поставщиков в рамках 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием) по итогам трех кварталов 2023 года вырос на 25% и достиг... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T09:00
2023-10-24T10:34
поставки
корпорация мсп
александр исаевич
бизнес
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Объем закупок крупнейших заказчиков у МСП-поставщиков в рамках 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием) по итогам трех кварталов 2023 года вырос на 25% и достиг рекордных 3,84 триллиона рублей, сообщает Корпорация МСП, которая занимается мониторингом подобных закупок.Одновременно доля закупок у малого и среднего бизнеса в общем объеме закупок крупнейших заказчиков превысила 50%. Всего за девять месяцев свыше 10 тысяч крупнейших заказчиков заключили договоры с более чем 154 тысяч МСП-поставщиков, уточняется в сообщении."Мы видим, что результат реализации комплекса мер господдержки, в том числе введение увеличенной квоты закупок у субъектов МСП и ее распространение на всех заказчиков по 223-ФЗ дает результат. Объем закупок у малого и среднего бизнеса за три квартала этого года достиг рекордной суммы", - отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, слова которой приводит пресс-служба Минэкономразвития.По итогам трех кварталов 2023 года лидерами среди крупнейших заказчиков по объему закупок у малого и среднего бизнеса стали РЖД, "Аэрофлот", "Россети", "РЖДстрой" и "Россети Ленэнерго"."Ответственное отношение со стороны крупнейших заказчиков вкупе с контролем Корпорации МСП и региональных уполномоченных органов за соблюдением квот по закупкам у малых и средних предприятий позволило за три квартала 154,1 тысячи предпринимателей стать поставщиками по 223-ФЗ", - сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Самые большие объемы закупок у МСП-поставщиков среди регионов продемонстрировали Москва (1,004 триллиона рублей), Санкт-Петербург (372,71 миллиарда), Московская область (180,27 миллиарда), Свердловская область (140,95 миллиарда), Республика Татарстан (77,51 миллиарда).Наибольшего прироста объема заключенных договоров за три квартала по сравнению с аналогичным периодом 2022 года добились малый и средний бизнес из Москвы (74,75 миллиарда рублей), Санкт-Петербурга (46,19 миллиарда), Московской (28,1 миллиарда) и Свердловской областей (25,25 миллиарда), Хабаровского края (12,29 миллиарда)."По сравнению с тремя кварталами 2022 года за девять месяцев этого года изменилась структура закупок. К примеру, произошел значительный прирост объемов договоров на закупку транспортных средств и оборудования (в 3 раза); рыбы и иной продукции рыболовства и рыбоводства, а также услуг в этих сферах (в 2,8 раза); производство фильмов и телепрограмм, звукозапись и издание музыкальных записей (в 2,3 раза), услуги в области обязательного соцобеспечения (в 2,3 раза) и услуги по аренде и лизингу в 2,2 раза", - пояснил Александр Исаевич. В настоящее время компании с госучастием обязаны совершать в течение года у малого и среднего бизнеса не менее 25% закупок от общего объема, включая 20% закупок, участие в которых принимают только МСП. Исполнение квоты контролирует Корпорация МСП и региональные органы исполнительной власти. Объем закупок крупнейших госкомпаний у малого и среднего бизнеса — один из показателей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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поставки, корпорация мсп, александр исаевич, бизнес
Поставки, Корпорация МСП, Александр Исаевич, Бизнес

Закупки у МСП-поставщиков за 9 месяцев достигли 3,84 триллиона рублей

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Логотип корпорации МСП. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Объем закупок крупнейших заказчиков у МСП-поставщиков в рамках 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием) по итогам трех кварталов 2023 года вырос на 25% и достиг рекордных 3,84 триллиона рублей, сообщает Корпорация МСП, которая занимается мониторингом подобных закупок.
Одновременно доля закупок у малого и среднего бизнеса в общем объеме закупок крупнейших заказчиков превысила 50%. Всего за девять месяцев свыше 10 тысяч крупнейших заказчиков заключили договоры с более чем 154 тысяч МСП-поставщиков, уточняется в сообщении.
"Мы видим, что результат реализации комплекса мер господдержки, в том числе введение увеличенной квоты закупок у субъектов МСП и ее распространение на всех заказчиков по 223-ФЗ дает результат. Объем закупок у малого и среднего бизнеса за три квартала этого года достиг рекордной суммы", - отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, слова которой приводит пресс-служба Минэкономразвития.
По итогам трех кварталов 2023 года лидерами среди крупнейших заказчиков по объему закупок у малого и среднего бизнеса стали РЖД, "Аэрофлот", "Россети", "РЖДстрой" и "Россети Ленэнерго".
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"Ответственное отношение со стороны крупнейших заказчиков вкупе с контролем Корпорации МСП и региональных уполномоченных органов за соблюдением квот по закупкам у малых и средних предприятий позволило за три квартала 154,1 тысячи предпринимателей стать поставщиками по 223-ФЗ", - сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Самые большие объемы закупок у МСП-поставщиков среди регионов продемонстрировали Москва (1,004 триллиона рублей), Санкт-Петербург (372,71 миллиарда), Московская область (180,27 миллиарда), Свердловская область (140,95 миллиарда), Республика Татарстан (77,51 миллиарда).
Наибольшего прироста объема заключенных договоров за три квартала по сравнению с аналогичным периодом 2022 года добились малый и средний бизнес из Москвы (74,75 миллиарда рублей), Санкт-Петербурга (46,19 миллиарда), Московской (28,1 миллиарда) и Свердловской областей (25,25 миллиарда), Хабаровского края (12,29 миллиарда).
"По сравнению с тремя кварталами 2022 года за девять месяцев этого года изменилась структура закупок. К примеру, произошел значительный прирост объемов договоров на закупку транспортных средств и оборудования (в 3 раза); рыбы и иной продукции рыболовства и рыбоводства, а также услуг в этих сферах (в 2,8 раза); производство фильмов и телепрограмм, звукозапись и издание музыкальных записей (в 2,3 раза), услуги в области обязательного соцобеспечения (в 2,3 раза) и услуги по аренде и лизингу в 2,2 раза", - пояснил Александр Исаевич.
В настоящее время компании с госучастием обязаны совершать в течение года у малого и среднего бизнеса не менее 25% закупок от общего объема, включая 20% закупок, участие в которых принимают только МСП. Исполнение квоты контролирует Корпорация МСП и региональные органы исполнительной власти. Объем закупок крупнейших госкомпаний у малого и среднего бизнеса — один из показателей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
ПоставкиКорпорация МСПАлександр ИсаевичБизнес
 
 
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