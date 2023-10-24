https://ria.ru/20231024/bitkoin-1904846799.html

Биткоин подорожал более чем на 12 процентов

Биткоин подорожал более чем на 12 процентов - РИА Новости, 24.10.2023

Биткоин подорожал более чем на 12 процентов

Стоимость биткоина во вторник утром растет более чем на 12% и уже превышала 35 тысяч долларов - впервые с мая прошлого года, следует из данных торгов. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T09:14

2023-10-24T09:14

2023-10-24T09:14

экономика

сша

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Стоимость биткоина во вторник утром растет более чем на 12% и уже превышала 35 тысяч долларов - впервые с мая прошлого года, следует из данных торгов. Криптовалюта дорожает после сообщений о победе Grayscale в апелляционном суде в деле о создании первого биржевого фонда (ETF) на биткоин. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.35 мск дорожал на 12,46% за сутки - до 34 447 долларов. В районе 5.00 мск стоимость криптовалюты впервые с мая 2022 года превысила 35 тысяч долларов, максимально подскочив до 35 280 долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 12,4% - в среднем до 34 445 долларов. Динамика также приводится за сутки. Агентство Блумберг ранее сообщило, что федеральный апелляционный суд США официально признал победу Grayscale Investments в деле о создании биржевого фонда на биткоин. Таким образом, суд отменил решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая ранее отказала компании в создании ETF. Судья назвала решение SEC "произвольным", поскольку регулятор не смог объяснить, почему аналогичные продукты ранее были одобрены. По словам аналитиков Bloomberg Intelligence, которых цитирует агентство, одобрение ETF на биткоин "выглядит неизбежным", хотя неопределенность сохраняется.

https://ria.ru/20230811/rynok-1889614523.html

https://ria.ru/20220328/kriptovalyuta-1779662241.html

сша

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша