Рейтинг@Mail.ru
Биткоин подорожал более чем на 12 процентов - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:14 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/bitkoin-1904846799.html
Биткоин подорожал более чем на 12 процентов
Биткоин подорожал более чем на 12 процентов - РИА Новости, 24.10.2023
Биткоин подорожал более чем на 12 процентов
Стоимость биткоина во вторник утром растет более чем на 12% и уже превышала 35 тысяч долларов - впервые с мая прошлого года, следует из данных торгов. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T09:14
2023-10-24T09:14
экономика
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603251086_0:122:2962:1788_1920x0_80_0_0_3c3642134edce86c72eb9f9dc75f7914.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Стоимость биткоина во вторник утром растет более чем на 12% и уже превышала 35 тысяч долларов - впервые с мая прошлого года, следует из данных торгов. Криптовалюта дорожает после сообщений о победе Grayscale в апелляционном суде в деле о создании первого биржевого фонда (ETF) на биткоин. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.35 мск дорожал на 12,46% за сутки - до 34 447 долларов. В районе 5.00 мск стоимость криптовалюты впервые с мая 2022 года превысила 35 тысяч долларов, максимально подскочив до 35 280 долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 12,4% - в среднем до 34 445 долларов. Динамика также приводится за сутки. Агентство Блумберг ранее сообщило, что федеральный апелляционный суд США официально признал победу Grayscale Investments в деле о создании биржевого фонда на биткоин. Таким образом, суд отменил решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая ранее отказала компании в создании ETF. Судья назвала решение SEC "произвольным", поскольку регулятор не смог объяснить, почему аналогичные продукты ранее были одобрены. По словам аналитиков Bloomberg Intelligence, которых цитирует агентство, одобрение ETF на биткоин "выглядит неизбежным", хотя неопределенность сохраняется.
https://ria.ru/20230811/rynok-1889614523.html
https://ria.ru/20220328/kriptovalyuta-1779662241.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603251086_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_3a5f6f78d6ae06ceffdd4bfd081892e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша
Экономика, США
Биткоин подорожал более чем на 12 процентов

Биткоин утром превысил 35 тысяч долларов впервые с мая 2022 года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Биткоин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Стоимость биткоина во вторник утром растет более чем на 12% и уже превышала 35 тысяч долларов - впервые с мая прошлого года, следует из данных торгов.
Криптовалюта дорожает после сообщений о победе Grayscale в апелляционном суде в деле о создании первого биржевого фонда (ETF) на биткоин.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.35 мск дорожал на 12,46% за сутки - до 34 447 долларов. В районе 5.00 мск стоимость криптовалюты впервые с мая 2022 года превысила 35 тысяч долларов, максимально подскочив до 35 280 долларов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 12,4% - в среднем до 34 445 долларов. Динамика также приводится за сутки.
Владислав Утушкин
Эксперт пояснил, чего ждать на рынке криптовалют
11 августа, 23:29
Агентство Блумберг ранее сообщило, что федеральный апелляционный суд США официально признал победу Grayscale Investments в деле о создании биржевого фонда на биткоин. Таким образом, суд отменил решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая ранее отказала компании в создании ETF.
Судья назвала решение SEC "произвольным", поскольку регулятор не смог объяснить, почему аналогичные продукты ранее были одобрены.
По словам аналитиков Bloomberg Intelligence, которых цитирует агентство, одобрение ETF на биткоин "выглядит неизбежным", хотя неопределенность сохраняется.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Биткоином по санкциям. Можно ли торговать с Западом криптовалютой
28 марта 2022, 08:00
 
ЭкономикаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала