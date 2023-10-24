https://ria.ru/20231024/bitkoin-1904846799.html
Биткоин подорожал более чем на 12 процентов
Биткоин подорожал более чем на 12 процентов - РИА Новости, 24.10.2023
Биткоин подорожал более чем на 12 процентов
Стоимость биткоина во вторник утром растет более чем на 12% и уже превышала 35 тысяч долларов - впервые с мая прошлого года, следует из данных торгов. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T09:14
2023-10-24T09:14
2023-10-24T09:14
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Стоимость биткоина во вторник утром растет более чем на 12% и уже превышала 35 тысяч долларов - впервые с мая прошлого года, следует из данных торгов. Криптовалюта дорожает после сообщений о победе Grayscale в апелляционном суде в деле о создании первого биржевого фонда (ETF) на биткоин. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.35 мск дорожал на 12,46% за сутки - до 34 447 долларов. В районе 5.00 мск стоимость криптовалюты впервые с мая 2022 года превысила 35 тысяч долларов, максимально подскочив до 35 280 долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 12,4% - в среднем до 34 445 долларов. Динамика также приводится за сутки. Агентство Блумберг ранее сообщило, что федеральный апелляционный суд США официально признал победу Grayscale Investments в деле о создании биржевого фонда на биткоин. Таким образом, суд отменил решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая ранее отказала компании в создании ETF. Судья назвала решение SEC "произвольным", поскольку регулятор не смог объяснить, почему аналогичные продукты ранее были одобрены. По словам аналитиков Bloomberg Intelligence, которых цитирует агентство, одобрение ETF на биткоин "выглядит неизбежным", хотя неопределенность сохраняется.
https://ria.ru/20230811/rynok-1889614523.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша
Биткоин подорожал более чем на 12 процентов
Биткоин утром превысил 35 тысяч долларов впервые с мая 2022 года
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Стоимость биткоина во вторник утром растет более чем на 12% и уже превышала 35 тысяч долларов - впервые с мая прошлого года, следует из данных торгов.
Криптовалюта дорожает после сообщений о победе Grayscale в апелляционном суде в деле о создании первого биржевого фонда (ETF) на биткоин.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.35 мск дорожал на 12,46% за сутки - до 34 447 долларов. В районе 5.00 мск стоимость криптовалюты впервые с мая 2022 года превысила 35 тысяч долларов, максимально подскочив до 35 280 долларов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 12,4% - в среднем до 34 445 долларов. Динамика также приводится за сутки.
Эксперт пояснил, чего ждать на рынке криптовалют
Агентство Блумберг ранее сообщило, что федеральный апелляционный суд США официально признал победу Grayscale Investments в деле о создании биржевого фонда на биткоин. Таким образом, суд отменил решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая ранее отказала компании в создании ETF.
Судья назвала решение SEC "произвольным", поскольку регулятор не смог объяснить, почему аналогичные продукты ранее были одобрены.
По словам аналитиков Bloomberg Intelligence, которых цитирует агентство, одобрение ETF на биткоин "выглядит неизбежным", хотя неопределенность сохраняется.
Биткоином по санкциям. Можно ли торговать с Западом криптовалютой