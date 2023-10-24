https://ria.ru/20231024/bitkoin-1904825861.html

Цена на биткоин резко возросла

Цена на биткоин резко возросла - РИА Новости, 24.10.2023

Цена на биткоин резко возросла

Стоимость биткоина поднимается примерно на 14% и превысила 34 тысячи долларов в ночь на вторник, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T01:52

2023-10-24T01:52

2023-10-24T04:10

экономика

цены на нефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768805263_0:14:3027:1717_1920x0_80_0_0_bfbdcb019212e00600df388ee37787fc.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Стоимость биткоина поднимается примерно на 14% и превысила 34 тысячи долларов в ночь на вторник, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 1.43 мск дорожал на 14% - до 34 243 долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 14,59% - в среднем до 34 351 долларов. Динамика везде приводится за сутки. Стоимость биткоина продолжает расти после увеличения прошлой недели на 11,4%, что стало самым сильным недельным ростом с июня, когда биткоин подорожал на 15,1%. С начала месяца биткоин подорожал на 15,9% после роста сентября на 4%, а перед этим следовало два месяца снижения - на 11,3% в августе и на 4,1% в июле. С начала года криптовалюта выросла в цене почти в 1,9 раза, с 16,5 тысячи долларов на конец 2022 года. В то же время за весь 2022 год биткоин подешевел почти втрое: в конце 2021 года цена превышала 46,2 тысячи долларов.

https://ria.ru/20220328/kriptovalyuta-1779662241.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть