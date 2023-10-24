https://ria.ru/20231024/bitkoin-1904825861.html
Цена на биткоин резко возросла
Цена на биткоин резко возросла - РИА Новости, 24.10.2023
Цена на биткоин резко возросла
Стоимость биткоина поднимается примерно на 14% и превысила 34 тысячи долларов в ночь на вторник, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T01:52
2023-10-24T01:52
2023-10-24T04:10
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Стоимость биткоина поднимается примерно на 14% и превысила 34 тысячи долларов в ночь на вторник, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 1.43 мск дорожал на 14% - до 34 243 долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 14,59% - в среднем до 34 351 долларов. Динамика везде приводится за сутки. Стоимость биткоина продолжает расти после увеличения прошлой недели на 11,4%, что стало самым сильным недельным ростом с июня, когда биткоин подорожал на 15,1%. С начала месяца биткоин подорожал на 15,9% после роста сентября на 4%, а перед этим следовало два месяца снижения - на 11,3% в августе и на 4,1% в июле. С начала года криптовалюта выросла в цене почти в 1,9 раза, с 16,5 тысячи долларов на конец 2022 года. В то же время за весь 2022 год биткоин подешевел почти втрое: в конце 2021 года цена превышала 46,2 тысячи долларов.
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экономика, цены на нефть
Цена на биткоин резко возросла
Цена на биткоин поднимается на 14 процентов
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Стоимость биткоина поднимается примерно на 14% и превысила 34 тысячи долларов в ночь на вторник, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 1.43 мск дорожал на 14% - до 34 243 долларов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 14,59% - в среднем до 34 351 долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Стоимость биткоина продолжает расти после увеличения прошлой недели на 11,4%, что стало самым сильным недельным ростом с июня, когда биткоин подорожал на 15,1%.
С начала месяца биткоин подорожал на 15,9% после роста сентября на 4%, а перед этим следовало два месяца снижения - на 11,3% в августе и на 4,1% в июле. С начала года криптовалюта выросла в цене почти в 1,9 раза, с 16,5 тысячи долларов на конец 2022 года. В то же время за весь 2022 год биткоин подешевел почти втрое: в конце 2021 года цена превышала 46,2 тысячи долларов.
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