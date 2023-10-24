https://ria.ru/20231024/bilayn-1904736514.html
Билайн бизнес настроил беспроводной интернет в аэропорту Шереметьево
Билайн бизнес настроил беспроводной интернет в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 24.10.2023
Билайн бизнес настроил беспроводной интернет в аэропорту Шереметьево
Билайн бизнес выиграл тендер на оказание услуг по идентификации пользователей в сети Wi-Fi (беспроводной доступ к интернету) и предоставление канала доступа в... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T10:00
2023-10-24T10:00
2023-10-24T10:00
шереметьево (аэропорт)
билайн
интернет
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Билайн бизнес выиграл тендер на оказание услуг по идентификации пользователей в сети Wi-Fi (беспроводной доступ к интернету) и предоставление канала доступа в интернет на всей территории международного аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом". В ближайшие три года телеком-оператор будет эксклюзивным поставщиком этих сервисов.Пассажиры уже оценили стабильный скоростной интернет и удобную страницу входа в сеть на русском, английском и китайском языках: количество подключений к беспроводной сети превысило 5 миллионов. Международный аэропорт Шереметьево входит в топ-10 авиахабов Европы, уточняется на сайте воздушной гавани. Это крупнейший российский аэропорт по объемам пассажирских и грузовых перевозок: по итогам 2022 года его услугами воспользовались более 28 миллионов пассажиров.В рамках тендера билайн бизнес развернул сеть передачи данных Шереметьево и настроил сервис "Управляемый Wi-Fi", который позволяет персонифицировать страницу входа в интернет, задавать условия доступа, видеть в личном кабинете детальную статистику посещений для улучшения пользовательского опыта.Специально для аэропорта Шереметьево команда билайн бизнес создала брендированные страницы доступа в сеть на трех языках — русском, английском и китайском. Сервис полностью соответствует требованиям законодательства РФ и совместим с разными устройствами.Также в систему интегрирована функция обратной связи: теперь пассажиры могут оставить отзыв о работе служб аэропорта Шереметьево прямо со страницы входа в бесплатную сеть Wi-Fi. Все сообщения отправляются на электронные адреса ответственных сотрудников аэропорта. "Мы очень рады, что крупнейший авиахаб России доверил билайну предоставление такого важного сервиса, как доступ к Wi-Fi сети. Услуга очень востребована: за два месяца пассажиры подключались к бесплатному интернету в Шереметьево более 5 миллионов раз. В среднем в системе проходит более 70 тысяч авторизаций в сутки. И мы приложим максимум усилий, чтобы обеспечить гостей аэропорта качественной связью", — рассказал директор по корпоративным решениям и сервисам ПАО "ВымпелКом" Руслан Ахлебининский.Реклама. ПАО "ВымпелКом", erid: 4CQwVszH9pUnJptY5x5
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), билайн, интернет
Шереметьево (аэропорт), Билайн, Интернет
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Билайн бизнес выиграл тендер на оказание услуг по идентификации пользователей в сети Wi-Fi (беспроводной доступ к интернету) и предоставление канала доступа в интернет на всей территории международного аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом".
В ближайшие три года телеком-оператор будет эксклюзивным поставщиком этих сервисов.
Пассажиры уже оценили стабильный скоростной интернет и удобную страницу входа в сеть на русском, английском и китайском языках: количество подключений к беспроводной сети превысило 5 миллионов.
Международный аэропорт Шереметьево входит в топ-10 авиахабов Европы, уточняется на сайте воздушной гавани. Это крупнейший российский аэропорт по объемам пассажирских и грузовых перевозок: по итогам 2022 года его услугами воспользовались более 28 миллионов пассажиров.
В рамках тендера билайн бизнес развернул сеть передачи данных Шереметьево и настроил сервис "Управляемый Wi-Fi", который позволяет персонифицировать страницу входа в интернет, задавать условия доступа, видеть в личном кабинете детальную статистику посещений для улучшения пользовательского опыта.
Специально для аэропорта Шереметьево команда билайн бизнес создала брендированные страницы доступа в сеть на трех языках — русском, английском и китайском. Сервис полностью соответствует требованиям законодательства РФ и совместим с разными устройствами.
Также в систему интегрирована функция обратной связи: теперь пассажиры могут оставить отзыв о работе служб аэропорта Шереметьево прямо со страницы входа в бесплатную сеть Wi-Fi. Все сообщения отправляются на электронные адреса ответственных сотрудников аэропорта.
"Мы очень рады, что крупнейший авиахаб России доверил билайну
предоставление такого важного сервиса, как доступ к Wi-Fi сети. Услуга очень востребована: за два месяца пассажиры подключались к бесплатному интернету в Шереметьево более 5 миллионов раз. В среднем в системе проходит более 70 тысяч авторизаций в сутки. И мы приложим максимум усилий, чтобы обеспечить гостей аэропорта качественной связью", — рассказал директор по корпоративным решениям и сервисам ПАО "ВымпелКом" Руслан Ахлебининский.
Реклама. ПАО "ВымпелКом", erid: 4CQwVszH9pUnJptY5x5