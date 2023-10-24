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Две военные базы США в Сирии подверглись атаке беспилотников - РИА Новости, 24.10.2023
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06:43 24.10.2023 (обновлено: 10:45 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/bespilotniki-1904835765.html
Две военные базы США в Сирии подверглись атаке беспилотников
Две военные базы США в Сирии подверглись атаке беспилотников - РИА Новости, 24.10.2023
Две военные базы США в Сирии подверглись атаке беспилотников
"Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, атаковало беспилотниками две военные базы США в Сирии, сообщило AP. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T06:43
2023-10-24T10:45
в мире
сирия
ирак
исламское государство
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, атаковало беспилотниками две военные базы США в Сирии, сообщило AP.&quot;Исламское сопротивление Ирака&quot;, зонтичная группа поддерживаемых Ираном ополченцев, заявило, что два беспилотника атаковали военные базы США у нефтяного месторождения &quot;Аль-Омар&quot; в провинции Дейр-эз-Зор и в Эш-Шаддаде далее на севере&quot;, — говорится в публикации.По данным агентства, нападение произошло спустя несколько часов после того, как организация взяла на себя ответственность за атаки дронов на военную базу Эт-Танф.Иракское агентство Shafaq News ранее передавало, что ПВО удалось перехватить те беспилотники.На прошлой неделе нападениям с использованием БПЛА также подверглись военные базы Айн Аль-Асад в Анбаре на западе Ирака и Харир в Иракском Курдистане. База Эт-Танф — военный объект, которым управляет международная коалиция во главе с США. Ее создали в 2014 году для противостояния ИГ* сразу в двух странах, поэтому она расположена на границе Сирии, Ирака и Иордании, в провинции Хомс. * Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20231004/siriya-1900557367.html
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в мире, сирия, ирак, исламское государство, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша
В мире, Сирия, Ирак, Исламское государство, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США
Две военные базы США в Сирии подверглись атаке беспилотников

AP: беспилотники атаковали еще две военные базы США в Сирии

© AP Photo / Darko BandicСолдаты на военной базе США В Сирии
Солдаты на военной базе США В Сирии - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Darko Bandic
Солдаты на военной базе США В Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, атаковало беспилотниками две военные базы США в Сирии, сообщило AP.
«

"Исламское сопротивление Ирака", зонтичная группа поддерживаемых Ираном ополченцев, заявило, что два беспилотника атаковали военные базы США у нефтяного месторождения "Аль-Омар" в провинции Дейр-эз-Зор и в Эш-Шаддаде далее на севере", — говорится в публикации.

По данным агентства, нападение произошло спустя несколько часов после того, как организация взяла на себя ответственность за атаки дронов на военную базу Эт-Танф.
Иракское агентство Shafaq News ранее передавало, что ПВО удалось перехватить те беспилотники.
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На прошлой неделе нападениям с использованием БПЛА также подверглись военные базы Айн Аль-Асад в Анбаре на западе Ирака и Харир в Иракском Курдистане.
База Эт-Танф — военный объект, которым управляет международная коалиция во главе с США. Ее создали в 2014 году для противостояния ИГ* сразу в двух странах, поэтому она расположена на границе Сирии, Ирака и Иордании, в провинции Хомс.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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В миреСирияИракИсламское государствоОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСША
 
 
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