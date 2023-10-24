https://ria.ru/20231024/bespilotniki-1904835765.html

Две военные базы США в Сирии подверглись атаке беспилотников

Две военные базы США в Сирии подверглись атаке беспилотников - РИА Новости, 24.10.2023

Две военные базы США в Сирии подверглись атаке беспилотников

"Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, атаковало беспилотниками две военные базы США в Сирии, сообщило AP. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T06:43

2023-10-24T06:43

2023-10-24T10:45

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, атаковало беспилотниками две военные базы США в Сирии, сообщило AP."Исламское сопротивление Ирака", зонтичная группа поддерживаемых Ираном ополченцев, заявило, что два беспилотника атаковали военные базы США у нефтяного месторождения "Аль-Омар" в провинции Дейр-эз-Зор и в Эш-Шаддаде далее на севере", — говорится в публикации.По данным агентства, нападение произошло спустя несколько часов после того, как организация взяла на себя ответственность за атаки дронов на военную базу Эт-Танф.Иракское агентство Shafaq News ранее передавало, что ПВО удалось перехватить те беспилотники.На прошлой неделе нападениям с использованием БПЛА также подверглись военные базы Айн Аль-Асад в Анбаре на западе Ирака и Харир в Иракском Курдистане. База Эт-Танф — военный объект, которым управляет международная коалиция во главе с США. Ее создали в 2014 году для противостояния ИГ* сразу в двух странах, поэтому она расположена на границе Сирии, Ирака и Иордании, в провинции Хомс. * Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20231004/siriya-1900557367.html

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в мире, сирия, ирак, исламское государство, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша