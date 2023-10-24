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Украинские власти сообщили о повреждении двух объектов в Бериславе - РИА Новости, 24.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:24 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/berislav-1904841603.html
Украинские власти сообщили о повреждении двух объектов в Бериславе
Украинские власти сообщили о повреждении двух объектов в Бериславе - РИА Новости, 24.10.2023
Украинские власти сообщили о повреждении двух объектов в Бериславе
Объект критической инфраструктуры и завод повреждены взрывами в подконтрольном Киеву городе Бериславе Херсонской области, сообщил назначенный украинскими... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T08:24
2023-10-24T08:24
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
россия
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры и завод повреждены взрывами в подконтрольном Киеву городе Бериславе Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. По его словам, в результате взрывов "повреждены завод и объект критической инфраструктуры в Бериславе". В свою очередь в Сухопутных войсках Украины подтвердили информацию о том, что в результате взрывов разрушения и повреждения получила гражданская инфраструктура. При этом в командовании украинской армии не уточнили масштабы разрушений и какие области Украины подверглись ударам. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231023/kherson-1904818031.html
https://ria.ru/20231024/trevoga-1904824226.html
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в мире, херсонская область , украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Украина, Россия
Украинские власти сообщили о повреждении двух объектов в Бериславе

Украинские власти сообщили о повреждении завода и инфраструктуры в Бериславе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры и завод повреждены взрывами в подконтрольном Киеву городе Бериславе Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате взрывов "повреждены завод и объект критической инфраструктуры в Бериславе".
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Украинское СМИ сообщило о повторных взрывах в Херсоне
23 октября, 23:34
В свою очередь в Сухопутных войсках Украины подтвердили информацию о том, что в результате взрывов разрушения и повреждения получила гражданская инфраструктура. При этом в командовании украинской армии не уточнили масштабы разрушений и какие области Украины подверглись ударам.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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