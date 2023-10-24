https://ria.ru/20231024/berislav-1904841603.html

Украинские власти сообщили о повреждении двух объектов в Бериславе

Украинские власти сообщили о повреждении двух объектов в Бериславе - РИА Новости, 24.10.2023

Украинские власти сообщили о повреждении двух объектов в Бериславе

Объект критической инфраструктуры и завод повреждены взрывами в подконтрольном Киеву городе Бериславе Херсонской области, сообщил назначенный украинскими... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T08:24

2023-10-24T08:24

2023-10-24T08:24

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734325335_590:393:2500:1467_1920x0_80_0_0_e016c9459adb134592d566210cef4aa2.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры и завод повреждены взрывами в подконтрольном Киеву городе Бериславе Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале. По его словам, в результате взрывов "повреждены завод и объект критической инфраструктуры в Бериславе". В свою очередь в Сухопутных войсках Украины подтвердили информацию о том, что в результате взрывов разрушения и повреждения получила гражданская инфраструктура. При этом в командовании украинской армии не уточнили масштабы разрушений и какие области Украины подверглись ударам. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231023/kherson-1904818031.html

https://ria.ru/20231024/trevoga-1904824226.html

херсонская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , украина, россия