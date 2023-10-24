Украинские власти сообщили о повреждении двух объектов в Бериславе
Украинские власти сообщили о повреждении завода и инфраструктуры в Бериславе
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры и завод повреждены взрывами в подконтрольном Киеву городе Бериславе Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате взрывов "повреждены завод и объект критической инфраструктуры в Бериславе".
В свою очередь в Сухопутных войсках Украины подтвердили информацию о том, что в результате взрывов разрушения и повреждения получила гражданская инфраструктура. При этом в командовании украинской армии не уточнили масштабы разрушений и какие области Украины подверглись ударам.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под властью Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.