https://ria.ru/20231024/belgorod-1904910031.html

Жительница Белгорода возмутилась "украинским флагом" в соседней многоэтажке

Жительница Белгорода возмутилась "украинским флагом" в соседней многоэтажке - РИА Новости, 24.10.2023

Жительница Белгорода возмутилась "украинским флагом" в соседней многоэтажке

Жительницу Белгорода возмутило синее одеяло на желтом балконе многоэтажного дома, которые она приняла за флаг Украины. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T13:26

2023-10-24T13:26

2023-10-24T16:46

белгород

россия

вячеслав гладков

украина

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БЕЛГОРОД, 24 окт — РИА Новости. Жительницу Белгорода возмутило синее одеяло на желтом балконе многоэтажного дома, которые она приняла за флаг Украины.Белгородка заметила сочетание желтого и синего цветов и написала гневный комментарий к посту губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети "ВКонтакте". Она выразил надежду, что власти обратят на это внимание и "примут соответствующие меры"."Благодарим за бдительность. Передали ваше обращение в УМВД России по Белгородской области", — ответили ей с официального аккаунта оперативного штаба. Примерно через час оперштаб написал, что "одеяло сняли". Вскоре комментарий белгородки оказался удален.В региональном УМВД заявили РИА Новости, что не комментируют этот инцидент.

https://ria.ru/20230815/plitka-1890304330.html

https://ria.ru/20230215/kraska-1852231663.html

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белгород, россия, вячеслав гладков, украина