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Жительница Белгорода возмутилась "украинским флагом" в соседней многоэтажке - РИА Новости, 24.10.2023
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13:26 24.10.2023 (обновлено: 16:46 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/belgorod-1904910031.html
Жительница Белгорода возмутилась "украинским флагом" в соседней многоэтажке
Жительница Белгорода возмутилась "украинским флагом" в соседней многоэтажке - РИА Новости, 24.10.2023
Жительница Белгорода возмутилась "украинским флагом" в соседней многоэтажке
Жительницу Белгорода возмутило синее одеяло на желтом балконе многоэтажного дома, которые она приняла за флаг Украины. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T13:26
2023-10-24T16:46
белгород
россия
вячеслав гладков
украина
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БЕЛГОРОД, 24 окт — РИА Новости. Жительницу Белгорода возмутило синее одеяло на желтом балконе многоэтажного дома, которые она приняла за флаг Украины.Белгородка заметила сочетание желтого и синего цветов и написала гневный комментарий к посту губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети "ВКонтакте". Она выразил надежду, что власти обратят на это внимание и "примут соответствующие меры"."Благодарим за бдительность. Передали ваше обращение в УМВД России по Белгородской области", — ответили ей с официального аккаунта оперативного штаба. Примерно через час оперштаб написал, что "одеяло сняли". Вскоре комментарий белгородки оказался удален.В региональном УМВД заявили РИА Новости, что не комментируют этот инцидент.
https://ria.ru/20230815/plitka-1890304330.html
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белгород, россия, вячеслав гладков, украина
Белгород, Россия, Вячеслав Гладков, Украина
Жительница Белгорода возмутилась "украинским флагом" в соседней многоэтажке

Жительница Белгорода возмутилась синим одеялом на желтом балконе многоэтажки

© фото очевидцаСинее одеяло на одном из балконов дома в Белгороде
Синее одеяло на одном из балконов дома в Белгороде
© фото очевидца
Синее одеяло на одном из балконов дома в Белгороде
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 24 окт — РИА Новости. Жительницу Белгорода возмутило синее одеяло на желтом балконе многоэтажного дома, которые она приняла за флаг Украины.
Белгородка заметила сочетание желтого и синего цветов и написала гневный комментарий к посту губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети "ВКонтакте". Она выразил надежду, что власти обратят на это внимание и "примут соответствующие меры".
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15 августа, 21:23
"Благодарим за бдительность. Передали ваше обращение в УМВД России по Белгородской области", — ответили ей с официального аккаунта оперативного штаба.
Примерно через час оперштаб написал, что "одеяло сняли". Вскоре комментарий белгородки оказался удален.
В региональном УМВД заявили РИА Новости, что не комментируют этот инцидент.
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