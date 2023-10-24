https://ria.ru/20231024/bayden-1904839818.html

Володин призвал изолировать "выжившего из ума Байдена"

Володин призвал изолировать "выжившего из ума Байдена" - РИА Новости, 24.10.2023

Володин призвал изолировать "выжившего из ума Байдена"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что "выживший из ума" президент США Джо Байден должен быть изолирован, пока не развязал мировую войну. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T08:00

2023-10-24T08:00

2023-10-24T15:32

в мире

сша

джо байден

вячеслав володин

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что "выживший из ума" президент США Джо Байден должен быть изолирован, пока не развязал мировую войну."Джо Байден заявил, что человечеству нужен новый мировой порядок и США могут построить его. <…> Таким образом, он согласился с тем, что порядок, основанный на американских правилах, изжил себя", — написал Володин в своем Telegram-канале.При этом он отметил, что попытки вновь перекроить ставший многополярным мир по лекалам США приведут к глобальной катастрофе."Выживший из ума Байден должен быть изолирован, пока не развязал мировую войну", — добавил он.Также он сообщил, что президенту США стоило признать, что Вашингтон, стремясь сохранить свою гегемонию, принес только вред. Торговые войны нарушили устоявшиеся экономические цепочки, глубокий кризис Евросоюза, напряжение вокруг Тайваня, "полыхает" Украина и Ближний Восток — все эти проблемы стали следствием правления Байдена, отметил спикер Госдумы."В бизнесе никто не доверит деньги второй раз тому, кто до этого довел до банкротства. <…> Такой же принцип существует в политике: никто в мире не согласится с тем, чтобы Байден и США, которые разрушили систему глобальной безопасности, строили новый миропорядок в своих интересах", — написал Володин.При этом он отметил, что 80% населения планеты считают, что отношения необходимо развивать на принципах взаимовыгодного сотрудничества, уважения, невмешательства в суверенные дела и отсутствия двойных стандартов.

https://ria.ru/20231024/tramp-1904819850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, джо байден, вячеслав володин