https://ria.ru/20231024/batalon-1905027342.html

Кадыров рассказал о формировании нового батальона в Чечне

Кадыров рассказал о формировании нового батальона в Чечне - РИА Новости, 24.10.2023

Кадыров рассказал о формировании нового батальона в Чечне

В Чечне завершается формирование нового батальона имени первого имама Кавказа - Шейха Мансура, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T19:53

2023-10-24T19:53

2023-10-24T19:53

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

россия

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ГРОЗНЫЙ, 24 окт – РИА Новости. В Чечне завершается формирование нового батальона имени первого имама Кавказа - Шейха Мансура, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Завершается формирование нового батальона министерства обороны РФ, который будет носить имя Шейха Мансура, выдающегося представителя чеченского народа, Первого Имама Кавказа", - написал Кадыров. Батальон будет базироваться в Гудермесе, руководитель Чечни посетил строительную площадку военного объекта. "По окончании всех работ здесь будут отличные условия для военнослужащих. Именно эта задача становится главной при формировании боевых подразделений", - добавил он.

https://ria.ru/20231003/kadyrov-1900133142.html

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рамзан кадыров, россия