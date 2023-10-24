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Кадыров рассказал о формировании нового батальона в Чечне - РИА Новости, 24.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:53 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/batalon-1905027342.html
Кадыров рассказал о формировании нового батальона в Чечне
Кадыров рассказал о формировании нового батальона в Чечне - РИА Новости, 24.10.2023
Кадыров рассказал о формировании нового батальона в Чечне
В Чечне завершается формирование нового батальона имени первого имама Кавказа - Шейха Мансура, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T19:53
2023-10-24T19:53
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
россия
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ГРОЗНЫЙ, 24 окт – РИА Новости. В Чечне завершается формирование нового батальона имени первого имама Кавказа - Шейха Мансура, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Завершается формирование нового батальона министерства обороны РФ, который будет носить имя Шейха Мансура, выдающегося представителя чеченского народа, Первого Имама Кавказа", - написал Кадыров. Батальон будет базироваться в Гудермесе, руководитель Чечни посетил строительную площадку военного объекта. "По окончании всех работ здесь будут отличные условия для военнослужащих. Именно эта задача становится главной при формировании боевых подразделений", - добавил он.
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рамзан кадыров, россия
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Россия
Кадыров рассказал о формировании нового батальона в Чечне

Кадыров: в Чечне завершают формирование нового батальона имени Шейха Мансура

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 24 окт – РИА Новости. В Чечне завершается формирование нового батальона имени первого имама Кавказа - Шейха Мансура, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Завершается формирование нового батальона министерства обороны РФ, который будет носить имя Шейха Мансура, выдающегося представителя чеченского народа, Первого Имама Кавказа", - написал Кадыров.
Батальон будет базироваться в Гудермесе, руководитель Чечни посетил строительную площадку военного объекта.
"По окончании всех работ здесь будут отличные условия для военнослужащих. Именно эта задача становится главной при формировании боевых подразделений", - добавил он.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ. 3 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровРоссия
 
 
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