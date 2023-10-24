https://ria.ru/20231024/bandity-1904830519.html

В Рио-де-Жанейро бандиты сожгли более тридцати автобусов и поезд, пишут СМИ

В Рио-де-Жанейро бандиты сожгли более тридцати автобусов и поезд, пишут СМИ - РИА Новости, 24.10.2023

В Рио-де-Жанейро бандиты сожгли более тридцати автобусов и поезд, пишут СМИ

Члены крупнейшей банды Рио-де-Жанейро после полицейского рейда, в результате которого был ликвидирован один из их главарей, сожгли по меньшей мере 35 автобусов... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T04:03

2023-10-24T04:03

2023-10-24T10:35

в мире

рио-де-жанейро (город)

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МЕХИКО, 24 окт - РИА Новости. Члены крупнейшей банды Рио-де-Жанейро после полицейского рейда, в результате которого был ликвидирован один из их главарей, сожгли по меньшей мере 35 автобусов и поезд, задержанным будут предъявлены обвинения в терроризме, сообщило издание Folha de Sao Paulo. "По меньшей мере 35 автобусов и один поезд были подожжены в Рио после смерти Матеуша да Силва Резенде, известного как Фаустан, во время операции гражданской полиции в общине Треш-Понтеш, в западной зоне города", - говорится в сообщении. Со ссылкой на губернатора Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро сообщается, что по горячим следам были задержаны 12 человек. Подозреваемым вменяют терроризм, они были распределены в федеральные тюрьмы. Все задержанные, предположительно являются членами крупнейшей в городе банды под руководством Луиша Антониу да Силвы Браги, известного как Зиньо. Ликвидированный полицией Фаустан приходился племянником Зиньо и занимал второе место в иерархии банды. В ходе пресс-конференции губернатор заявил, что в городе мобилизован весь штат силовых структур, а власти намерены арестовать главных преступных лидеров штата.

https://ria.ru/20231023/strelba-1904734051.html

рио-де-жанейро (город)

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в мире, рио-де-жанейро (город)