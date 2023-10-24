https://ria.ru/20231024/balticconnector-1905002492.html

Финская полиция назвала возможного виновника ЧП на Balticconnector

Финская полиция назвала возможного виновника ЧП на Balticconnector - РИА Новости, 24.10.2023

Финская полиция назвала возможного виновника ЧП на Balticconnector

Судно Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, предположительно, виновно в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией Balticconnector, сообщает на сайте... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T18:11

2023-10-24T18:11

2023-10-24T18:28

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ХЕЛЬСИНКИ, 24 окт - РИА Новости. Судно Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, предположительно, виновно в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией Balticconnector, сообщает на сайте центральная криминальная полиция Финляндии.“Последовательность событий установлена на основании улик и данных, а повреждение, предположительно, причинило судно Newnew Polar Bear, плавающее под флагом Гонконга”, - говорится в сообщении.Технически выяснено, каким образом произошло повреждение газопровода, говорится в сообщении. “Сегодня рано утром был поднят якорь. На нем есть следы, указывающие, что он контактировал с газопроводом”, - приводится в сообщении цитата представителя полиции Ристо Лохи.От точки нахождения якоря и далее виден узкий след от движения предмета, который по размеру совпадает с частью, соединяющей якорь с цепью. “Эти наблюдения в сочетании с данными, проанализированными о движении судов, подтвердили основное направление расследования относительно роли в инциденте судна Newnew Polar Bear китайской судоходной компании, плавающего под флагом Гонконга”, - говорится в сообщении.“К тому же мы не смогли визуально подтвердить, что оба передних якоря судна были на своих местах, что помогло сосредоточить подозрения именно на этом корабле”, - указал Лохи. С Newnew Polar Bear связывались несколько раз, но они не готовы сотрудничать. “Полиция не имела компетенции принимать какие-либо принудительные меры в отношении судна, поскольку оно плавало в исключительной экономической зоне Финляндии, что в этом отношении находится вне компетенции полиции”, - говорит Лохи.Для общения с экипажем судна было осуществлено международное сотрудничество с китайскими властями, чтобы продолжить расследование и в отношении судна. Особое внимание будет уделено расследованию вопроса преднамеренности или халатности, отмечается в сообщении.Balticconnector между Эстонией и Финляндией остановился в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия. НАТО заявило, что готово оказать содействие в расследовании инцидента, пока собирает информацию и обменивается данными с затронутыми союзниками.

https://ria.ru/20231024/balticconnector-1904991795.html

https://ria.ru/20231023/rassledovanie-1904607033.html

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в мире, гонконг, balticconnector, финляндия, эстония, саули ниинисте, нато