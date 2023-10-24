https://ria.ru/20231024/balticconnector-1904991795.html

Судно из России перестало быть объектом расследования ЧП на Balticconnector

Судно из России перестало быть объектом расследования ЧП на Balticconnector - РИА Новости, 24.10.2023

Судно из России перестало быть объектом расследования ЧП на Balticconnector

Российское судно "Севморпуть" больше не фигурирует в расследовании повреждения газопровода Balticconnector, сообщил представитель центральной криминальной... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T17:40

2023-10-24T17:40

2023-10-24T19:38

balticconnector

финляндия

эстония

россия

саули ниинисте

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904996448_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_61dbcd21842b4c7577de0077cc4d7e3c.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 24 окт — РИА Новости. Российское судно "Севморпуть" больше не фигурирует в расследовании повреждения газопровода Balticconnector, сообщил представитель центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи на пресс-конференции."Оно (российское судно. — Прим. ред.) больше не является нашим основным направлением расследования", — сказал Лохти.Как указано в сообщении полиции, газопровод, предположительно, повредил контейнеровоз Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, принадлежащий китайской компании. Утром 24 октября со дня подняли якорь, на котором есть следы, указывающие на контакт с трубой.С Newnew Polar Bear связывались несколько раз, но они не готовы сотрудничать.По данным сайта морской аналитики Marine Traffic, в день аварии вблизи газопровода находились пять судов, но ближе всех подошел именно этот контейнеровоз.Финские журналисты опубликовали фотографии Newnew Polar Bear, где видно, что левый якорь у судна отсутствует, а некоторые перевозимые контейнеры накренились.Balticconnector пролегает по дну Балтийского моря между Эстонией и Финляндией. Прокачка по нему остановилась в ночь на 8 октября. Финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия.

https://ria.ru/20231023/knr-1904617262.html

https://ria.ru/20231023/rassledovanie-1904607033.html

финляндия

эстония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

balticconnector, финляндия, эстония, россия, саули ниинисте, нато, в мире