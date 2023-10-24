https://ria.ru/20231024/balticconnector-1904991795.html
Судно из России перестало быть объектом расследования ЧП на Balticconnector
Судно из России перестало быть объектом расследования ЧП на Balticconnector - РИА Новости, 24.10.2023
Судно из России перестало быть объектом расследования ЧП на Balticconnector
Российское судно "Севморпуть" больше не фигурирует в расследовании повреждения газопровода Balticconnector, сообщил представитель центральной криминальной... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T17:40
2023-10-24T17:40
2023-10-24T19:38
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 окт — РИА Новости. Российское судно "Севморпуть" больше не фигурирует в расследовании повреждения газопровода Balticconnector, сообщил представитель центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи на пресс-конференции."Оно (российское судно. — Прим. ред.) больше не является нашим основным направлением расследования", — сказал Лохти.Как указано в сообщении полиции, газопровод, предположительно, повредил контейнеровоз Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, принадлежащий китайской компании. Утром 24 октября со дня подняли якорь, на котором есть следы, указывающие на контакт с трубой.С Newnew Polar Bear связывались несколько раз, но они не готовы сотрудничать.По данным сайта морской аналитики Marine Traffic, в день аварии вблизи газопровода находились пять судов, но ближе всех подошел именно этот контейнеровоз.Финские журналисты опубликовали фотографии Newnew Polar Bear, где видно, что левый якорь у судна отсутствует, а некоторые перевозимые контейнеры накренились.Balticconnector пролегает по дну Балтийского моря между Эстонией и Финляндией. Прокачка по нему остановилась в ночь на 8 октября. Финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия.
https://ria.ru/20231023/knr-1904617262.html
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balticconnector, финляндия, эстония, россия, саули ниинисте, нато, в мире
Balticconnector, Финляндия, Эстония, Россия, Саули Ниинисте, НАТО, В мире
Судно из России перестало быть объектом расследования ЧП на Balticconnector
Полиция прекратила проверку российского судна на предмет ЧП на Balticconnector
ХЕЛЬСИНКИ, 24 окт — РИА Новости. Российское судно "Севморпуть" больше не фигурирует в расследовании повреждения газопровода Balticconnector, сообщил представитель центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи на пресс-конференции.
"Оно (российское судно. — Прим. ред.) больше не является нашим основным направлением расследования", — сказал Лохти.
Атомный контейнеровоз "Севморпуть" входит в состав предприятия "Атомфлот". Расследование повреждения Balticconnector было сосредоточено на судах, находившихся в районе инцидента, включая "Севморпуть". "Росатом" категорически отверг предположения о причастности контейнеровоза к повреждению газопровода. Госкорпорация опубликовала технические подробности перехода судна из Мурманска в Санкт-Петербург, из которых следовало, что никаких технологических инцидентов не происходило.
Как указано в сообщении полиции, газопровод, предположительно, повредил контейнеровоз Newnew Polar Bear под флагом Гонконга
, принадлежащий китайской компании. Утром 24 октября со дня подняли якорь, на котором есть следы, указывающие на контакт с трубой.
С Newnew Polar Bear связывались несколько раз, но они не готовы сотрудничать.
Китай сообщил о совместном с Финляндией расследовании ЧП на Balticconnector
По данным сайта морской аналитики Marine Traffic, в день аварии вблизи газопровода находились пять судов, но ближе всех подошел именно этот контейнеровоз.
Финские журналисты опубликовали фотографии Newnew Polar Bear, где видно, что левый якорь у судна отсутствует, а некоторые перевозимые контейнеры накренились.
Balticconnector пролегает по дну Балтийского моря
между Эстонией
и Финляндией. Прокачка по нему остановилась в ночь на 8 октября. Финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё
сказал, что повреждение Balticconnector, вероятно, стало результатом внешнего воздействия.
В МИД сравнили расследования ЧП на Balticconnector и "Северных потоках"