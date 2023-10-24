https://ria.ru/20231024/avtozak-1905011062.html

Зеленский увидит Крым только в автозаке, заявили в Госдуме

Зеленский увидит Крым только в автозаке, заявили в Госдуме - РИА Новости, 24.10.2023

Зеленский увидит Крым только в автозаке, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский, угрожавший захватом Крыма, если и сможет увидеть полуостров, то только в... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T18:40

2023-10-24T18:40

2023-10-24T18:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский, угрожавший захватом Крыма, если и сможет увидеть полуостров, то только в автозаке. Ранее Зеленский, выступая дистанционно на заседании международной парламентской конференции "Крымская платформа" в Праге, назвал целью Украины "полную деоккупацию земли, включая Крым", где, по его словам, якобы растут "проукраинские настроения". "Зеленский, осознавая, что ему никто не сможет возразить, так как на их шабаше под названием "Крымская платформа" не было никого, кто имел бы реальное отношение к Крыму и жизни крымчан, начал лицемерно плодить ложь и разбрасываться своими ничтожными угрозами. Но если он так сильно хочет увидеть российский Крым, то мы организуем ему вояж, только в специальном автозаке", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, если Зеленскому и суждено увидеть Крым, то только через решетку сначала автозака, а потом тюремной камеры. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20231024/krym-1905000302.html

https://ria.ru/20231024/ukraina-1905010184.html

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россия, украина, севастополь, владимир путин, михаил шеремет, владимир зеленский, госдума рф, оон