Зеленский увидит Крым только в автозаке, заявили в Госдуме
Шеремет: Зеленский увидит Крым только в автозаке
© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский, угрожавший захватом Крыма, если и сможет увидеть полуостров, то только в автозаке.
Ранее Зеленский, выступая дистанционно на заседании международной парламентской конференции "Крымская платформа" в Праге, назвал целью Украины "полную деоккупацию земли, включая Крым", где, по его словам, якобы растут "проукраинские настроения".
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"Зеленский, осознавая, что ему никто не сможет возразить, так как на их шабаше под названием "Крымская платформа" не было никого, кто имел бы реальное отношение к Крыму и жизни крымчан, начал лицемерно плодить ложь и разбрасываться своими ничтожными угрозами. Но если он так сильно хочет увидеть российский Крым, то мы организуем ему вояж, только в специальном автозаке", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, если Зеленскому и суждено увидеть Крым, то только через решетку сначала автозака, а потом тюремной камеры.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".