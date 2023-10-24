https://ria.ru/20231024/aviaudary-1905047429.html

ВКС России авиаударами поразили три подземных укрытия боевиков в Сирии

ВКС России авиаударами поразили три подземных укрытия боевиков в Сирии - РИА Новости, 24.10.2023

ВКС России авиаударами поразили три подземных укрытия боевиков в Сирии

ВКС России нанесли авиаудары по объектам террористов, в результате чего поражены три подземных укрытия боевиков в Идлибе, сообщил замруководителя российского... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T22:40

2023-10-24T22:40

2023-10-24T22:40

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. ВКС России нанесли авиаудары по объектам террористов, в результате чего поражены три подземных укрытия боевиков в Идлибе, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "Силами ВКС России нанесены авиаудары по объектам террористов, причастных к вооруженным провокациям. В результате ударов поражены три подземных укрытия незаконных вооруженных формирований в провинции Идлиб", - сказал Кулить на брифинге. Он уточнил, что так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки один раз нарушила протоколы деконфликтации. Также в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 13 нарушений четырьмя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей F-16 и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции". Кулить добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны запрещенных в РФ террористических группировок "Джебхат ан-Нусра*" и "Исламская партия Туркестана*": в Алеппо – один обстрел, в Идлибе – два обстрела.

https://ria.ru/20231024/obstrel-1905034679.html

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в мире, россия, идлиб (мухафаза), сша, воздушно-космические силы россии, f-16, f-15se