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ВКС России авиаударами поразили три подземных укрытия боевиков в Сирии - РИА Новости, 24.10.2023
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22:40 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/aviaudary-1905047429.html
ВКС России авиаударами поразили три подземных укрытия боевиков в Сирии
ВКС России авиаударами поразили три подземных укрытия боевиков в Сирии - РИА Новости, 24.10.2023
ВКС России авиаударами поразили три подземных укрытия боевиков в Сирии
ВКС России нанесли авиаудары по объектам террористов, в результате чего поражены три подземных укрытия боевиков в Идлибе, сообщил замруководителя российского... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T22:40
2023-10-24T22:40
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. ВКС России нанесли авиаудары по объектам террористов, в результате чего поражены три подземных укрытия боевиков в Идлибе, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "Силами ВКС России нанесены авиаудары по объектам террористов, причастных к вооруженным провокациям. В результате ударов поражены три подземных укрытия незаконных вооруженных формирований в провинции Идлиб", - сказал Кулить на брифинге. Он уточнил, что так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки один раз нарушила протоколы деконфликтации. Также в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 13 нарушений четырьмя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей F-16 и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции". Кулить добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны запрещенных в РФ террористических группировок "Джебхат ан-Нусра*" и "Исламская партия Туркестана*": в Алеппо – один обстрел, в Идлибе – два обстрела.
https://ria.ru/20231024/obstrel-1905034679.html
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в мире, россия, идлиб (мухафаза), сша, воздушно-космические силы россии, f-16, f-15se
В мире, Россия, Идлиб (мухафаза), США, Воздушно-космические силы России, F-16, F-15SE
ВКС России авиаударами поразили три подземных укрытия боевиков в Сирии

ВКС России авиаударами поразили три подземных укрытия боевиков в Идлибе

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. ВКС России нанесли авиаудары по объектам террористов, в результате чего поражены три подземных укрытия боевиков в Идлибе, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
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"Силами ВКС России нанесены авиаудары по объектам террористов, причастных к вооруженным провокациям. В результате ударов поражены три подземных укрытия незаконных вооруженных формирований в провинции Идлиб", - сказал Кулить на брифинге.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Израильская армия заявила об обстреле со стороны Сирии
24 октября, 20:49
Он уточнил, что так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии за сутки один раз нарушила протоколы деконфликтации. Также в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 13 нарушений четырьмя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей F-16 и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции".
Кулить добавил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны запрещенных в РФ террористических группировок "Джебхат ан-Нусра*" и "Исламская партия Туркестана*": в Алеппо – один обстрел, в Идлибе – два обстрела.
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Источники: американские военные укрепляют базы в Сирии из-за обстрелов
24 октября, 12:11
 
В миреРоссияИдлиб (мухафаза)СШАВоздушно-космические силы РоссииF-16F-15SE
 
 
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