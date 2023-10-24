https://ria.ru/20231024/avariya-1904868737.html

В США семь человек погибли в аварии со 158 автомобилями

В США семь человек погибли в аварии со 158 автомобилями - РИА Новости, 24.10.2023

В США семь человек погибли в аварии со 158 автомобилями

Семь человек погибли и еще по меньшей мере 25 человек пострадали в результате массового ДТП в американском штате Луизиана, сообщила полиция штата. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T11:06

2023-10-24T11:06

2023-10-24T11:06

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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Семь человек погибли и еще по меньшей мере 25 человек пострадали в результате массового ДТП в американском штате Луизиана, сообщила полиция штата. "Предварительное следствие показало, что в ДТП попали по меньшей мере 158 автомобилей. Подтверждены семь смертей. Более 25 человек с ранениями были доставлены в больницы в районе", - говорится в сообщении полиции в соцсети X. Как сообщал телеканал NBC, причиной ДТП стал густой туман.

https://ria.ru/20231023/proisshestvie-1904693918.html

луизиана

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, луизиана, авто, nbc