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В США семь человек погибли в аварии со 158 автомобилями - РИА Новости, 24.10.2023
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11:06 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/avariya-1904868737.html
В США семь человек погибли в аварии со 158 автомобилями
В США семь человек погибли в аварии со 158 автомобилями - РИА Новости, 24.10.2023
В США семь человек погибли в аварии со 158 автомобилями
Семь человек погибли и еще по меньшей мере 25 человек пострадали в результате массового ДТП в американском штате Луизиана, сообщила полиция штата. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T11:06
2023-10-24T11:06
в мире
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авто
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Семь человек погибли и еще по меньшей мере 25 человек пострадали в результате массового ДТП в американском штате Луизиана, сообщила полиция штата. "Предварительное следствие показало, что в ДТП попали по меньшей мере 158 автомобилей. Подтверждены семь смертей. Более 25 человек с ранениями были доставлены в больницы в районе", - говорится в сообщении полиции в соцсети X. Как сообщал телеканал NBC, причиной ДТП стал густой туман.
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в мире, луизиана, авто, nbc
В мире, Луизиана, Авто, NBC
В США семь человек погибли в аварии со 158 автомобилями

В США семь человек погибли в ДТП со 158 авто, случившимся из-за тумана

© AP Photo / Gerald HerbertМассовое ДТП в штате Луизиана
Массовое ДТП в штате Луизиана - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© AP Photo / Gerald Herbert
Массовое ДТП в штате Луизиана
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Семь человек погибли и еще по меньшей мере 25 человек пострадали в результате массового ДТП в американском штате Луизиана, сообщила полиция штата.
"Предварительное следствие показало, что в ДТП попали по меньшей мере 158 автомобилей. Подтверждены семь смертей. Более 25 человек с ранениями были доставлены в больницы в районе", - говорится в сообщении полиции в соцсети X.
Как сообщал телеканал NBC, причиной ДТП стал густой туман.
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