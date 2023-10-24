https://ria.ru/20231024/ataka-1904886549.html

В UNHCR заявили, что Израиль атакой на Газу разрушил международные права

В UNHCR заявили, что Израиль атакой на Газу разрушил международные права - РИА Новости, 24.10.2023

В UNHCR заявили, что Израиль атакой на Газу разрушил международные права

Израиль атакой на сектор Газа "разбил о стену" все международные права и соглашения, связанные с защитой детей и гражданских лиц, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T12:16

2023-10-24T12:16

2023-10-24T12:16

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БЕЙРУТ, 24 окт - РИА Новости. Израиль атакой на сектор Газа "разбил о стену" все международные права и соглашения, связанные с защитой детей и гражданских лиц, заявил РИА Новости председатель Международной организации по правам человека (UNHCR) в Ливане, посол Арабского союза по защите детей Идрис Аль-Салех (Idris Al-saleh). "Атака, которая предпринята Израилем против сектора Газа, бесчеловечна. Жилые кварталы подверглись зверским бомбардировкам, не стали исключением больницы, дети и пожилые люди. Они разбили о стену все международные договоренности и соглашения, которые запрещают подобные действия и определяют их как военные преступления",- сказал Аль-Салех. Посол рассказал, что направлял ряд писем генеральному секретарю ООН Антонио Гуттерешу в связи с нарушениями прав человека со стороны Израиля и неприемлемыми атаками против палестинского народа и детей, в частности. "Но ООН закрывает свои глаза и уши на происходящую резню в секторе Газа", - сказал он. "Мы сегодня видим планомерные попытки подмены реальности со стороны западных политиков и СМИ с целью оправдать Израиль и закончить с палестинским вопросом, объявив их террористами", - считает Аль-Салех. Правозащитник призвал оказать международное давление на ООН для принятия со стороны организаций эффективных мер в связи с военными преступлениями в отношении палестинского народа, придерживаясь тем самым международных соглашений, которые ООН сами и установили. "Палестина сегодня рассчитывает на своих друзей и союзников, на народы, которые выступают за свободу и правду, и в первую очередь на Россию, которая доказала, что она действительно защищает угнетенных и защищает пострадавших от террора и истребления", - отметил Аль-Салех. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231024/gaza-1904880131.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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в мире, израиль, россия, ливан, антониу гуттереш, оон, хамас, unhcr, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году