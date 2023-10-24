https://ria.ru/20231024/ataka-1904830217.html

В Севастополе отражают вероятную атаку подводных диверсантов ВСУ

В Севастополе отражают вероятную атаку подводных диверсантов ВСУ - РИА Новости, 24.10.2023

В Севастополе отражают вероятную атаку подводных диверсантов ВСУ

В Севастополе отбивают предположительную атаку подводных диверсантов ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T03:58

2023-10-24T03:58

2023-10-24T04:39

специальная военная операция на украине

происшествия

севастополь

вооруженные силы украины

россия

михаил развожаев

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Севастополе отбивают предположительную атаку подводных диверсантов ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."Громкие звуки — это на внешнем рейде — Черноморский флот отбивает возможную атаку подводных диверсионных сил и средств противника", — написал Развожаев.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231023/spetsoperatsiya-1904814737.html

севастополь

россия

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происшествия, севастополь, вооруженные силы украины, россия, михаил развожаев