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В Севастополе отражают вероятную атаку подводных диверсантов ВСУ - РИА Новости, 24.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:58 24.10.2023 (обновлено: 04:39 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/ataka-1904830217.html
В Севастополе отражают вероятную атаку подводных диверсантов ВСУ
В Севастополе отражают вероятную атаку подводных диверсантов ВСУ - РИА Новости, 24.10.2023
В Севастополе отражают вероятную атаку подводных диверсантов ВСУ
В Севастополе отбивают предположительную атаку подводных диверсантов ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T03:58
2023-10-24T04:39
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
вооруженные силы украины
россия
михаил развожаев
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Севастополе отбивают предположительную атаку подводных диверсантов ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."Громкие звуки — это на внешнем рейде — Черноморский флот отбивает возможную атаку подводных диверсионных сил и средств противника", — написал Развожаев.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231023/spetsoperatsiya-1904814737.html
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происшествия, севастополь, вооруженные силы украины, россия, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Россия, Михаил Развожаев
В Севастополе отражают вероятную атаку подводных диверсантов ВСУ

Губернатор Севастополя Развожаев: в Черном море идет бой ЧФ РФ и диверсантов

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Севастополе отбивают предположительную атаку подводных диверсантов ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«
"Громкие звуки — это на внешнем рейде — Черноморский флот отбивает возможную атаку подводных диверсионных сил и средств противника", — написал Развожаев.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевастопольВооруженные силы УкраиныРоссияМихаил Развожаев
 
 
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