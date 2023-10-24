https://ria.ru/20231024/amraam-1905018424.html
Литва хочет купить у США до конца года 36 ракет AMRAAM, заявили в МО страны
Литва хочет купить у США до конца года 36 ракет AMRAAM, заявили в МО страны - РИА Новости, 24.10.2023
Литва хочет купить у США до конца года 36 ракет AMRAAM, заявили в МО страны
Литва намерена закупить у США 36 ракет средней дальности AMRAAM AIM-120C-8 за 100 миллионов долларов до конца 2023 года, сообщило во вторник минобороны... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T19:08
2023-10-24T19:08
2023-10-24T19:08
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Литва намерена закупить у США 36 ракет средней дальности AMRAAM AIM-120C-8 за 100 миллионов долларов до конца 2023 года, сообщило во вторник минобороны балтийской республики. "Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности США подтвердило разрешение Литве приобрести усовершенствованные ракеты средней дальности AMRAAM AIM-120C-8. Предварительная стоимость сделки - 100 миллионов долларов США. Договор о закупке ракет планируется подписать до конца этого года", - говорится в сообщении на сайте министерства. В ведомстве отметили, что Вильнюс планирует приобрести 36 ракет и необходимое к ним техническое оборудование производства компании Raytheon Missiles and Defense и использовать их для систем ПВО NASAMS. Литовское минобороны напомнило, что в прошлом году заключило с США соглашение о закупке артсистем HIMARS, ранее были заключены контракты на закупку 500 бронированных вездеходов JLTV, четырех вертолетов Black Hawk, беспилотников Switchblade. Кроме того, Литва уже много лет закупает в США противотанковые ракетные комплексы Javelin и различное оборудование связи.
https://ria.ru/20231024/sidewinder-1904895253.html
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сша, raytheon, литва, вильнюс
США, Raytheon, Литва, Вильнюс
Литва хочет купить у США до конца года 36 ракет AMRAAM, заявили в МО страны
Минобороны Литвы: страна хочет купить у США до конца года 36 ракет AMRAAM