https://ria.ru/20231024/amraam-1905018424.html

Литва хочет купить у США до конца года 36 ракет AMRAAM, заявили в МО страны

Литва хочет купить у США до конца года 36 ракет AMRAAM, заявили в МО страны - РИА Новости, 24.10.2023

Литва хочет купить у США до конца года 36 ракет AMRAAM, заявили в МО страны

Литва намерена закупить у США 36 ракет средней дальности AMRAAM AIM-120C-8 за 100 миллионов долларов до конца 2023 года, сообщило во вторник минобороны... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T19:08

2023-10-24T19:08

2023-10-24T19:08

сша

raytheon

литва

вильнюс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893590115_0:204:2100:1385_1920x0_80_0_0_c1626d8aac919526ae072d0166c94bdd.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Литва намерена закупить у США 36 ракет средней дальности AMRAAM AIM-120C-8 за 100 миллионов долларов до конца 2023 года, сообщило во вторник минобороны балтийской республики. "Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности США подтвердило разрешение Литве приобрести усовершенствованные ракеты средней дальности AMRAAM AIM-120C-8. Предварительная стоимость сделки - 100 миллионов долларов США. Договор о закупке ракет планируется подписать до конца этого года", - говорится в сообщении на сайте министерства. В ведомстве отметили, что Вильнюс планирует приобрести 36 ракет и необходимое к ним техническое оборудование производства компании Raytheon Missiles and Defense и использовать их для систем ПВО NASAMS. Литовское минобороны напомнило, что в прошлом году заключило с США соглашение о закупке артсистем HIMARS, ранее были заключены контракты на закупку 500 бронированных вездеходов JLTV, четырех вертолетов Black Hawk, беспилотников Switchblade. Кроме того, Литва уже много лет закупает в США противотанковые ракетные комплексы Javelin и различное оборудование связи.

https://ria.ru/20231024/sidewinder-1904895253.html

https://ria.ru/20231024/rakety-1904892147.html

сша

литва

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, raytheon, литва, вильнюс