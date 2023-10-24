https://ria.ru/20231024/aktsiya-1904969247.html

Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет 4 ноября

Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет 4 ноября - РИА Новости, 24.10.2023

Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет 4 ноября

Акция "Ночь искусств" по теме "Россия объединяет" пройдет 4 ноября, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T16:25

2023-10-24T16:25

2023-10-24T16:25

культура

ольга любимова

россия

акция "ночь искусств"

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

новости культуры

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Акция "Ночь искусств" по теме "Россия объединяет" пройдет 4 ноября, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. "Долгожданная и многими любимая "Ночь искусств" наступит по всей стране 4 ноября. Министерство культуры организует всероссийскую акцию уже в 11-й раз, тема этого года — "Россия объединяет", — написала глава ведомства в своем телеграм-канале. По ее словам, программа будет насыщенной. В акции примут участие федеральные музеи, библиотеки, филармонии и театры. Гостей ждут интересные выставки, мастер-классы, экскурсии, кинопоказы, выступления и множество других культурных событий. "Уверена, сотни мероприятий в очном и онлайн-форматах удивят даже самых искушенных зрителей", — отметила Любимова.

https://ria.ru/20231018/gastroli-1903304643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

ольга любимова, россия, акция "ночь искусств", министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новости культуры