Рейтинг@Mail.ru
Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет 4 ноября - РИА Новости, 24.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:25 24.10.2023
https://ria.ru/20231024/aktsiya-1904969247.html
Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет 4 ноября
Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет 4 ноября - РИА Новости, 24.10.2023
Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет 4 ноября
Акция "Ночь искусств" по теме "Россия объединяет" пройдет 4 ноября, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T16:25
2023-10-24T16:25
культура
ольга любимова
россия
акция "ночь искусств"
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570297490_0:398:2934:2048_1920x0_80_0_0_319752d19a7a489f984b8a8745ec2a8d.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Акция "Ночь искусств" по теме "Россия объединяет" пройдет 4 ноября, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. "Долгожданная и многими любимая "Ночь искусств" наступит по всей стране 4 ноября. Министерство культуры организует всероссийскую акцию уже в 11-й раз, тема этого года — "Россия объединяет", — написала глава ведомства в своем телеграм-канале. По ее словам, программа будет насыщенной. В акции примут участие федеральные музеи, библиотеки, филармонии и театры. Гостей ждут интересные выставки, мастер-классы, экскурсии, кинопоказы, выступления и множество других культурных событий. "Уверена, сотни мероприятий в очном и онлайн-форматах удивят даже самых искушенных зрителей", — отметила Любимова.
https://ria.ru/20231018/gastroli-1903304643.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570297490_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_923673410f35a7cd320bfcbf0b7790fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ольга любимова, россия, акция "ночь искусств", министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новости культуры
Культура, Ольга Любимова, Россия, Акция "Ночь искусств", Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Новости культуры
Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет 4 ноября

Акция "Ночь искусств" по теме "Россия объединяет" пройдет 4 ноября

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗдание Министерства культуры РФ в Москве
Здание Министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Акция "Ночь искусств" по теме "Россия объединяет" пройдет 4 ноября, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
"Долгожданная и многими любимая "Ночь искусств" наступит по всей стране 4 ноября. Министерство культуры организует всероссийскую акцию уже в 11-й раз, тема этого года — "Россия объединяет", — написала глава ведомства в своем телеграм-канале.
По ее словам, программа будет насыщенной. В акции примут участие федеральные музеи, библиотеки, филармонии и театры. Гостей ждут интересные выставки, мастер-классы, экскурсии, кинопоказы, выступления и множество других культурных событий.
"Уверена, сотни мероприятий в очном и онлайн-форматах удивят даже самых искушенных зрителей", — отметила Любимова.
Главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев выступает с симфоническим оркестром на торжественном открытии XX Московского Пасхального фестиваля в концертном зале Зарядье - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Братья навек: как Россия покоряет сердца китайцев
18 октября, 08:00
 
КультураОльга ЛюбимоваРоссияАкция "Ночь искусств"Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Новости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала