https://ria.ru/20231024/aktsiya-1904969247.html
Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет 4 ноября
Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет 4 ноября - РИА Новости, 24.10.2023
Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет 4 ноября
Акция "Ночь искусств" по теме "Россия объединяет" пройдет 4 ноября, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T16:25
2023-10-24T16:25
2023-10-24T16:25
культура
ольга любимова
россия
акция "ночь искусств"
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
новости культуры
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Акция "Ночь искусств" по теме "Россия объединяет" пройдет 4 ноября, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. "Долгожданная и многими любимая "Ночь искусств" наступит по всей стране 4 ноября. Министерство культуры организует всероссийскую акцию уже в 11-й раз, тема этого года — "Россия объединяет", — написала глава ведомства в своем телеграм-канале. По ее словам, программа будет насыщенной. В акции примут участие федеральные музеи, библиотеки, филармонии и театры. Гостей ждут интересные выставки, мастер-классы, экскурсии, кинопоказы, выступления и множество других культурных событий. "Уверена, сотни мероприятий в очном и онлайн-форматах удивят даже самых искушенных зрителей", — отметила Любимова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга любимова, россия, акция "ночь искусств", министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новости культуры
Культура, Ольга Любимова, Россия, Акция "Ночь искусств", Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Новости культуры
Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет 4 ноября
Акция "Ночь искусств" по теме "Россия объединяет" пройдет 4 ноября
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Акция "Ночь искусств" по теме "Россия объединяет" пройдет 4 ноября, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
"Долгожданная и многими любимая "Ночь искусств" наступит по всей стране 4 ноября. Министерство культуры организует всероссийскую акцию уже в 11-й раз, тема этого года — "Россия объединяет", — написала глава ведомства в своем телеграм-канале.
По ее словам, программа будет насыщенной. В акции примут участие федеральные музеи, библиотеки, филармонии и театры. Гостей ждут интересные выставки, мастер-классы, экскурсии, кинопоказы, выступления и множество других культурных событий.
"Уверена, сотни мероприятий в очном и онлайн-форматах удивят даже самых искушенных зрителей", — отметила Любимова.
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