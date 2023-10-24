https://ria.ru/20231024/aes-1904888913.html
Второй энергоблок Белорусской АЭС получил лицензию на эксплуатацию
Второй энергоблок Белорусской АЭС получил лицензию на эксплуатацию - РИА Новости, 24.10.2023
Второй энергоблок Белорусской АЭС получил лицензию на эксплуатацию
МЧС Белоруссии сообщило в Telegram-канале, что выдало лицензию на эксплуатацию второго энергоблока Белорусской АЭС. РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T12:26
2023-10-24T12:26
2023-10-24T13:06
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МИНСК, 24 окт - РИА Новости. МЧС Белоруссии сообщило в Telegram-канале, что выдало лицензию на эксплуатацию второго энергоблока Белорусской АЭС."Двадцать четвертого октября состоялось заседание коллегии министерства по чрезвычайным ситуациям под председательством министра Вадима Синявского. В лицензию государственного предприятия "Белорусская АЭС" внесено дополнение, позволяющее приступить к промышленной эксплуатации энергоблока №2", - говорится в сообщении министерства.Согласно сообщению, "МЧС убедилось, что установленные проектом станции пределы и условия безопасной эксплуатации, подтверждены и обоснованы, а решения, заложенные в эксплуатационную и противоаварийную документацию, соответствуют требованиям по безопасности". "Выдача лицензии на эксплуатацию энергоблока №2 заканчивает многолетнюю работу всех заинтересованных по созданию в нашей стране современной инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности", - подчеркивается в сообщении.Белоруссия строит в Островце (Гродненская область) АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт. Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. С момента его включения в объединенную энергосистему 3 ноября 2020 года БелАЭС выработала более 20 миллиарда кВт.ч электроэнергии.В мае этого года состоялось первое включение в сеть второго энергоблока БелАЭС, и он выдал в объединенную энергосистему страны первые киловатт-часы электроэнергии. Блок проходит комплекс испытаний перед сдачей в эксплуатацию. Второй энергоблок станции планируется ввести в промышленную эксплуатацию до конца этого года.
https://ria.ru/20231020/aes-1904100255.html
https://ria.ru/20230928/atom-1899077755.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белоруссия, мчс белоруссии, белорусская аэс, в мире
Белоруссия, МЧС Белоруссии, Белорусская АЭС, В мире
Второй энергоблок Белорусской АЭС получил лицензию на эксплуатацию
МЧС Белоруссии выдало лицензию на эксплуатацию второго энергоблока АЭС
МИНСК, 24 окт - РИА Новости.
МЧС Белоруссии сообщило в Telegram-канале
, что выдало лицензию на эксплуатацию второго энергоблока Белорусской АЭС.
"Двадцать четвертого октября состоялось заседание коллегии министерства по чрезвычайным ситуациям под председательством министра Вадима Синявского. В лицензию государственного предприятия "Белорусская АЭС" внесено дополнение, позволяющее приступить к промышленной эксплуатации энергоблока №2", - говорится в сообщении министерства.
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Согласно сообщению, "МЧС убедилось, что установленные проектом станции пределы и условия безопасной эксплуатации, подтверждены и обоснованы, а решения, заложенные в эксплуатационную и противоаварийную документацию, соответствуют требованиям по безопасности". "Выдача лицензии на эксплуатацию энергоблока №2 заканчивает многолетнюю работу всех заинтересованных по созданию в нашей стране современной инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности", - подчеркивается в сообщении.
Белоруссия строит в Островце (Гродненская область) АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт. Первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. С момента его включения в объединенную энергосистему 3 ноября 2020 года БелАЭС выработала более 20 миллиарда кВт.ч электроэнергии.
В мае этого года состоялось первое включение в сеть второго энергоблока БелАЭС, и он выдал в объединенную энергосистему страны первые киловатт-часы электроэнергии. Блок проходит комплекс испытаний перед сдачей в эксплуатацию. Второй энергоблок станции планируется ввести в промышленную эксплуатацию до конца этого года.
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