https://ria.ru/20231024/aeroflot-1904885488.html

"Аэрофлот" выполнит ретрорейс из Москвы в Новосибирск 11 ноября

"Аэрофлот" выполнит ретрорейс из Москвы в Новосибирск 11 ноября - РИА Новости, 24.10.2023

"Аэрофлот" выполнит ретрорейс из Москвы в Новосибирск 11 ноября

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" на ретрорейсе из Москвы в Новосибирск 11 ноября вернет пассажиров в 70-80-е годы прошлого века, сообщает... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T12:12

2023-10-24T12:12

2023-10-24T12:12

москва

новосибирск

аэрофлот

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" на ретрорейсе из Москвы в Новосибирск 11 ноября вернет пассажиров в 70-80-е годы прошлого века, сообщает пресс-служба перевозчика. "Аэрофлот 11 ноября выполнит ретрорейс SU1460/SU1461 по маршруту Москва - Новосибирск - Москва. Полёт будет совершён на самолёте Airbus А321. Путешественников ждут приятные сюрпризы и трогательные детали, которые погрузят в неповторимую атмосферу авиации 70-80-х годов ХХ века", - говорится в сообщении. Бортпроводники выполнят рейс в ретроуниформе, отшитой по историческим образцам 70-80-х годов. Перед взлетом путешественников угостят мятной карамелью. Также специально для рейса разработано особое меню по рецептам реальных бортовых рационов второй половины прошлого века. В качестве прохладительных напитков пассажирам предложат лимонады со вкусом детства. В бизнесс-классе путешественников ожидает стилизованная винная карта с необычным оформлением и ассортиментом. Кроме того, бортпроводники предложат всем желающим настольные игры: шахматы или домино. В кармашке каждого кресла пассажиры найдут брошюру с интересными фактами о гражданской авиации прошлого и о воздушной линии между Москвой и Новосибирском. Вместе с посадочными талонами путешественникам выдадут сувенирные багажные бирки. Все авиапутешественники получат подарки: сладкий комплимент от партнёра "Аэрофлота", сертификат о перелете и коллекционный значок с символикой ретрорейса Москва - Новосибирск - Москва. В год своего 100-летнего юбилея "Аэрофлот" подготовил серию ретрорейсов по ключевым российским направлениям. Ранее авиакомпания выполнила полеты в стиле ретро в Нижний Новгород, Сочи и Санкт-Петербург, Красноярск и Владивосток. До конца года запланировано ещё несколько ретрорейсов. Пассажиров, совершивших три и более перелетов на разных ретрорейсах, ждет подарок-сюрприз от "Аэрофлота".

https://ria.ru/20231012/aeroflot-1902378689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, новосибирск, аэрофлот