В России не видят предпосылок для возобновления диалога по зерновой сделке
Абрамченко заявила, что Россия решает вопрос с экспортом и без зерновой сделки
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Архивное фото
УЛАН-БАТОР, 24 окт - РИА Новости. В России не видят предпосылок для возобновления переговоров по зерновой сделке, отечественная продукция АПК уже экспортируется по другим каналам, заявила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко.
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"Нет, там никаких нет успехов для российской стороны. А нет успехов для российской стороны - нет возобновления переговорного процесса", - прокомментировала она ситуацию по зерновой сделкой.
Однако, по ее словам, Россия решает вопросы организации экспорта сельхозпродукции и без этого канала. "Есть и другие способы организации своего агроэкспорта. Позиции и в ценовом и в объемном выражении показывают, что мы эти вопросы полностью решаем. Зерновая сделка - это не единственный канал, коридор для реализации нашей продукции", - добавила вице-премьер.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.