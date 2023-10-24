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В России не видят предпосылок для возобновления диалога по зерновой сделке - РИА Новости, 24.10.2023
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11:36 24.10.2023 (обновлено: 11:39 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/abramchenko-1904875512.html
В России не видят предпосылок для возобновления диалога по зерновой сделке
В России не видят предпосылок для возобновления диалога по зерновой сделке - РИА Новости, 24.10.2023
В России не видят предпосылок для возобновления диалога по зерновой сделке
В России не видят предпосылок для возобновления переговоров по зерновой сделке, отечественная продукция АПК уже экспортируется по другим каналам, заявила... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T11:36
2023-10-24T11:39
экономика
россия
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УЛАН-БАТОР, 24 окт - РИА Новости. В России не видят предпосылок для возобновления переговоров по зерновой сделке, отечественная продукция АПК уже экспортируется по другим каналам, заявила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко."Нет, там никаких нет успехов для российской стороны. А нет успехов для российской стороны - нет возобновления переговорного процесса", - прокомментировала она ситуацию по зерновой сделкой.Однако, по ее словам, Россия решает вопросы организации экспорта сельхозпродукции и без этого канала. "Есть и другие способы организации своего агроэкспорта. Позиции и в ценовом и в объемном выражении показывают, что мы эти вопросы полностью решаем. Зерновая сделка - это не единственный канал, коридор для реализации нашей продукции", - добавила вице-премьер.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904598081.html
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экономика, россия, украина, турция, виктория абрамченко, владимир путин, оон
Экономика, Россия, Украина, Турция, Виктория Абрамченко, Владимир Путин, ООН
В России не видят предпосылок для возобновления диалога по зерновой сделке

Абрамченко заявила, что Россия решает вопрос с экспортом и без зерновой сделки

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Архивное фото
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УЛАН-БАТОР, 24 окт - РИА Новости. В России не видят предпосылок для возобновления переговоров по зерновой сделке, отечественная продукция АПК уже экспортируется по другим каналам, заявила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко.
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"Нет, там никаких нет успехов для российской стороны. А нет успехов для российской стороны - нет возобновления переговорного процесса", - прокомментировала она ситуацию по зерновой сделкой.
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Однако, по ее словам, Россия решает вопросы организации экспорта сельхозпродукции и без этого канала. "Есть и другие способы организации своего агроэкспорта. Позиции и в ценовом и в объемном выражении показывают, что мы эти вопросы полностью решаем. Зерновая сделка - это не единственный канал, коридор для реализации нашей продукции", - добавила вице-премьер.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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ЭкономикаРоссияУкраинаТурцияВиктория АбрамченкоВладимир ПутинООН
 
 
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