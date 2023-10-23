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Эксперт рассказал о последствиях ответного звонка на незнакомый номер - РИА Новости, 23.10.2023
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04:18 23.10.2023 (обновлено: 07:07 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/zvonok-1904575145.html
Эксперт рассказал о последствиях ответного звонка на незнакомый номер
Эксперт рассказал о последствиях ответного звонка на незнакомый номер - РИА Новости, 23.10.2023
Эксперт рассказал о последствиях ответного звонка на незнакомый номер
Перезванивать на незнакомые номера не стоит, поскольку это привлечет дополнительное внимание мошенников, дав им понять, что абонент активен, рассказал РИА... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T04:18
2023-10-23T07:07
общество
технологии
мтс
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Перезванивать на незнакомые номера не стоит, поскольку это привлечет дополнительное внимание мошенников, дав им понять, что абонент активен, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук. "Не стоит перезванивать на незнакомые номера, так вы сообщаете спамерам, что номер рабочий, и привлекаете к себе дополнительное внимание. Кроме того, номер может быть платным, и с пользователя возьмут оплату за разговор... Если все-таки вы ответили на незнакомый номер и там оказалось предложение товаров и услуг, сообщите, что вы уже купили (например, полис ОСАГО), и больше в предложении не нуждаетесь, это позволит обезопасить себя от других звонков из этой компании", — предупредил Бийчук.По данным компании, количество спам-звонков за девять месяцев этого года выросло на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом накануне ноябрьской "Черной пятницы" также ожидается значительное увеличение их количества. "Чтобы оградить себя от ненужной рекламы, но при этом не пропускать важные звонки с неизвестных номеров, советую пользоваться умными определителями номера. Они покажут, кто звонит абоненту, даже если номер организации не записан в телефоне", — советует Бийчук.Кроме того, если пользователь боится пропустить что-то важное, то в настройках приложения мобильного оператора он может выбрать категории, звонки в которых не будут блокироваться. При этом нежелательные звонки автоматически перенаправляются на голосовой бот, после чего сервис присылает полную расшифровку входящего. Изучив текст, пользователь может отобрать потенциально полезные для себя предложения.Эксперт также посоветовал не оставлять свои контакты на общедоступных ресурсах и порекомендовал блокировать номера, с которых звонил спамер. Помимо этого, можно сообщать оператору о таких номерах, чтобы их блокировали на уровне сети. Если раньше на такую процедуру уходило 72 часа, то теперь это происходит в течение часа.
https://ria.ru/20231001/fishing-1899716577.html
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общество, технологии, мтс, осаго
Общество, Технологии, МТС, ОСАГО
Эксперт рассказал о последствиях ответного звонка на незнакомый номер

Директор Бийчук: ответные звонки на незнакомые номера стимулируют мошенников

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Перезванивать на незнакомые номера не стоит, поскольку это привлечет дополнительное внимание мошенников, дав им понять, что абонент активен, рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.
«
"Не стоит перезванивать на незнакомые номера, так вы сообщаете спамерам, что номер рабочий, и привлекаете к себе дополнительное внимание. Кроме того, номер может быть платным, и с пользователя возьмут оплату за разговор... Если все-таки вы ответили на незнакомый номер и там оказалось предложение товаров и услуг, сообщите, что вы уже купили (например, полис ОСАГО), и больше в предложении не нуждаетесь, это позволит обезопасить себя от других звонков из этой компании", — предупредил Бийчук.
По данным компании, количество спам-звонков за девять месяцев этого года выросло на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом накануне ноябрьской "Черной пятницы" также ожидается значительное увеличение их количества.
"Чтобы оградить себя от ненужной рекламы, но при этом не пропускать важные звонки с неизвестных номеров, советую пользоваться умными определителями номера. Они покажут, кто звонит абоненту, даже если номер организации не записан в телефоне", — советует Бийчук.
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Кроме того, если пользователь боится пропустить что-то важное, то в настройках приложения мобильного оператора он может выбрать категории, звонки в которых не будут блокироваться. При этом нежелательные звонки автоматически перенаправляются на голосовой бот, после чего сервис присылает полную расшифровку входящего. Изучив текст, пользователь может отобрать потенциально полезные для себя предложения.
Эксперт также посоветовал не оставлять свои контакты на общедоступных ресурсах и порекомендовал блокировать номера, с которых звонил спамер. Помимо этого, можно сообщать оператору о таких номерах, чтобы их блокировали на уровне сети. Если раньше на такую процедуру уходило 72 часа, то теперь это происходит в течение часа.
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