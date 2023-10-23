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Пушилин присвоил Владимиру Соловьеву звание Героя ДНР - РИА Новости, 23.10.2023
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08:33 23.10.2023 (обновлено: 08:36 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/zvanie-1904586255.html
Пушилин присвоил Владимиру Соловьеву звание Героя ДНР
Пушилин присвоил Владимиру Соловьеву звание Героя ДНР - РИА Новости, 23.10.2023
Пушилин присвоил Владимиру Соловьеву звание Героя ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что присвоил звание Героя республики телеведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T08:33
2023-10-23T08:36
донецкая народная республика
донбасс
владимир соловьев (телеведущий)
денис пушилин
россия
общество
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что присвоил звание Героя республики телеведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву. "Присвоил звание Героя Донецкой Народной Республики Владимиру Соловьеву", - написал он. Пушилин добавил, что ведущий активно поддерживает Донбасс, часто появляется на передовой. Глава ДНР также передал Соловьеву поздравления и благодарность от жителей республики.
https://ria.ru/20230604/nagrada-1876092257.html
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донецкая народная республика, донбасс, владимир соловьев (телеведущий), денис пушилин, россия, общество
Донецкая Народная Республика, Донбасс, Владимир Соловьев (телеведущий), Денис Пушилин, Россия, Общество
Пушилин присвоил Владимиру Соловьеву звание Героя ДНР

Пушилин присвоил телеведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву звание Героя ДНР

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкЖурналист, телеведущий Владимир Соловьев
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Журналист, телеведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что присвоил звание Героя республики телеведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву.
«
"Присвоил звание Героя Донецкой Народной Республики Владимиру Соловьеву", - написал он.
Пушилин добавил, что ведущий активно поддерживает Донбасс, часто появляется на передовой.
Глава ДНР также передал Соловьеву поздравления и благодарность от жителей республики.
Пушилин на открытии мемориальной доски погибшему бойцу Александру Фоменко - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
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Донецкая Народная РеспубликаДонбассВладимир Соловьев (телеведущий)Денис ПушилинРоссияОбщество
 
 
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