https://ria.ru/20231023/zvanie-1904586255.html

Пушилин присвоил Владимиру Соловьеву звание Героя ДНР

Пушилин присвоил Владимиру Соловьеву звание Героя ДНР - РИА Новости, 23.10.2023

Пушилин присвоил Владимиру Соловьеву звание Героя ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что присвоил звание Героя республики телеведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T08:33

2023-10-23T08:33

2023-10-23T08:36

донецкая народная республика

донбасс

владимир соловьев (телеведущий)

денис пушилин

россия

общество

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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что присвоил звание Героя республики телеведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву. "Присвоил звание Героя Донецкой Народной Республики Владимиру Соловьеву", - написал он. Пушилин добавил, что ведущий активно поддерживает Донбасс, часто появляется на передовой. Глава ДНР также передал Соловьеву поздравления и благодарность от жителей республики.

https://ria.ru/20230604/nagrada-1876092257.html

донецкая народная республика

донбасс

россия

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донецкая народная республика, донбасс, владимир соловьев (телеведущий), денис пушилин, россия, общество