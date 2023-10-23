https://ria.ru/20231023/zvanie-1904586255.html
Пушилин присвоил Владимиру Соловьеву звание Героя ДНР
Пушилин присвоил Владимиру Соловьеву звание Героя ДНР - РИА Новости, 23.10.2023
Пушилин присвоил Владимиру Соловьеву звание Героя ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что присвоил звание Героя республики телеведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T08:33
2023-10-23T08:33
2023-10-23T08:36
донецкая народная республика
донбасс
владимир соловьев (телеведущий)
денис пушилин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878554561_0:0:3018:1698_1920x0_80_0_0_4874c4fa9002c369a775153dae247df5.jpg
ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что присвоил звание Героя республики телеведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву. "Присвоил звание Героя Донецкой Народной Республики Владимиру Соловьеву", - написал он. Пушилин добавил, что ведущий активно поддерживает Донбасс, часто появляется на передовой. Глава ДНР также передал Соловьеву поздравления и благодарность от жителей республики.
https://ria.ru/20230604/nagrada-1876092257.html
донецкая народная республика
донбасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878554561_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_edea4b6aaf36703c9a53cd7215a98e47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, донбасс, владимир соловьев (телеведущий), денис пушилин, россия, общество
Донецкая Народная Республика, Донбасс, Владимир Соловьев (телеведущий), Денис Пушилин, Россия, Общество
Пушилин присвоил Владимиру Соловьеву звание Героя ДНР
Пушилин присвоил телеведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву звание Героя ДНР