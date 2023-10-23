https://ria.ru/20231023/zumery-1904338011.html

Аналитики назвали потребительские предпочтения поколения зумеров

Аналитики назвали потребительские предпочтения поколения зумеров - РИА Новости, 23.10.2023

Аналитики назвали потребительские предпочтения поколения зумеров

Маркетинговая платформа билайн.ПРОдвижение на базе больших данных билайн с использованием сервиса для запуска рекламы СберТаргет на основе данных СберАналитики... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T10:00

2023-10-23T10:00

2023-10-23T10:45

россия

санкт-петербург

москва

билайн

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Маркетинговая платформа билайн.ПРОдвижение на базе больших данных билайн с использованием сервиса для запуска рекламы СберТаргет на основе данных СберАналитики провели исследование одной из самых активных категорий потребителей – молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, сообщили эксперты билайн.ПРОдвижения.Определение специфики и уровня заработкаИсследование выявило, что порядка трети зумеров работают. Так, в Москве таких пользователей оказалось 38,08%, в городах-миллионниках – 32,24%, а самый большой процент в городах с населением меньше одного миллиона человек – 38,45%. Однако региональные города проигрывают миллионникам по числу зумеров-студентов. Согласно алгоритмам, лишь 16,05% людей, попавших в выборку, являются студентами. В то же время в Москве этот показатель составляет 42,6%, в миллионниках студентов-зумеров – 41,06%. Наибольший процент зумеров, находящихся в поиске работы, – в Москве (33,39%). В миллионниках и меньших городах этот показатель ощутимо ниже – 22,6% и 16,55% соответственно.Согласно данным билайн.ПРОдвижения, доход зумеров в Москве составляет в основном от 50 до 75 тысяч рублей (49,38%), у 33,62% молодых жителей столицы доход меньше – в диапазоне от 35 до 50 тысяч рублей. В регионах наоборот – преобладающая группа зарабатывает до 50 тысяч рублей, в то время как доходом от 50 до 75 тысяч располагает чуть более 20% молодежи.Анализ финансового поведенияПо данным СберАналитики, у зумеров наиболее востребованными являются инвестиции (36% от общего числа опрошенных) и страхование (26%). Далее следуют кредитная карта (3,5%) и вклады в Сбере (2,3%).В целом, как мужчины, так и женщины в одинаковой степени пользуются различными банковскими продуктами за исключением страхования (женщины - 32% от общего количества зуммеров, мужчины - 21%) и инвестиций (женщины - 28% в структуре расходов, мужчины - 44%).Что касается городов, то здесь также наблюдаются некоторые закономерности. Доля вкладов больше у жителей Москвы и Санкт-Петербурга (4% против общих 2%), и высокий интерес к инвестиционным продуктам (39% против 36%), но сильно ниже к страхованию (20% против 26%). В городах-миллионниках выше доля инвестиций (42% против общих 36%) и страхования (28% против 26%). Иными словами, делать сбережения характернее для жителей крупных городов, что может быть обусловлено более высоким доходом, отметили аналитики.Особенности покупательского поведенияСогласно анализу на базе платформы билайн.ПРОдвижение, среди ярко выраженных интересов молодого поколения – любовь к онлайн-ретейлу. Так, в Москве почти две трети аудитории аналитические алгоритмы отнесли к категории "любителей скидок" (61,67%). Аналогичная картина в городах–миллионниках и меньших городах – скидки в них любят 50,11% и 39,81% пользователей соответственно.По данным СберАналитики, в структуре расходов зуммеров ключевые позиции занимают категории: "Финансовые операции и переводы" (25%); "Продукты" (23%); "Кафе, бары, рестораны" (9%); "Гостиницы, туризм, развлечения" (7%). Мужчины тратят больше женщин на услуги и товары из категорий "Гостиницы, туризм, развлечения" (женщины - 4% в структуре расходов, мужчины - 10%), а также "Финансовые операции, переводы" (женщины - 21% в структуре расходов, мужчины - 29%).Еще одна категория со значимой разницей по объему трат между мужчинами и женщинами - "Авто/Мото" (женщины - 2% в структуре расходов, мужчины - 6%). Женщины, в свою очередь, по-прежнему уделяют больше внимания заботе о внешности и физической форме. В категории "Красота, фитнес" доля трат у женщин выше, чем у мужчин (женщины - 5% в структуре расходов, мужчины - 2%).Интересно, что, согласно данным СберАналитики, сокращается разрыв между мужчинами и женщинами в тратах на категории: "Продукты" (женщины - 24% в структуре расходов, мужчины - 22%), "Медицина" (женщины - 4%, мужчины - 2%), "Одежда, обувь и аксессуары" (женщины - 4%, мужчины - 2%) "Товары для дома и ремонта" (женщины - 4%, мужчины – 3%) и "Электроника, связь, бытовая техника" (женщины - 3%, мужчины – 4%). Это может говорить о стирании гендерных границ в распределении ролей в семье.Еще один интересный факт касается онлайн-шоппинга. Порядка 60% женщин от общей выборки совершают онлайн-оплаты, тогда как среди мужчин доля только 40%.В тратах на категорию "Кафе, бары, рестораны" прослеживается региональная закономерность. В Москве и Санкт-Петербурге тратят ощутимо больше, чем в других городах. Эта разница может быть продиктована уровнем цен, темпами развития и популярностью отрасли (Москва и Санкт-Петербург – 12%, миллионники – 10%, другие города только 8%).Продукты питания занимают большую долю в структуре расходов жителей регионов (24%) в сравнении с Москвой и Санкт-Петербургом (19%). В остальном структура расходов мало чем отличается в регионах с разной численностью населения.Если говорить о средней сумме расходов за одну покупку (средний чек), то мужчины тратят больше, чем женщины на 10%, но при этом совершают покупки на 26% чаще. По регионам картина следующая: в Москве и Санкт-Петербурге средний чек больше (на 26%, чем в среднем по всей РФ), но в городах-миллионниках покупают чаще (на 24%, чем в Москве и Санкт-Петербурге, и на 73%, чем в других городах).Популярные способы передвижения и сервисыСогласно анализу на базе билайн.ПРОдвижения, передвигаться современная молодежь предпочитает на такси. Интерес к данным услугам в столице проявляет 69,77% пользователей, а в миллионниках – 58,46%. Для остальных городов данный показатель составляет 45,86%. При этом независимо от географии каршеринг существенно "проигрывает" такси. Даже в столице интерес к нему проявляет не более 15,54% проанализированных пользователей, в то время как в других городах он не превышает 6,45%. Почти у трети зумеров в столице и миллионниках есть автомобиль, а для городов с меньшим населением этот показатель оказался даже выше, достигнув 40,32%.По данным СберАналитики, мужчины чаще, чем женщины пользуются сервисами каршеринга, аренды электросамоката и велосипеда. Женщины отдают предпочтение такси, также любят пользоваться сервисами доставки еды и лекарств.Согласно анализу билайн.ПРОдвижения, у современной молодежи популярны сервиcы доставки еды. Особенно это считывается для представителей столицы и миллионников. В Москве интерес к доставке еды проявляют 64,69% пользователей. В городах–миллионниках – 52,35%.Исследование билайн выявило, что зумеры составляют лишь 4,08% от всей ТВ-панели, тогда как интернет-активность зумеров чрезвычайно высока. В среднем все зумеры потребляют в два раз больше интернет-трафика, чем группа 18-55 лет.Москва обходит другие города по интернет-активности. Так, социальные сети в Москве популярны среди 87,77% пользователей. Показатели по использованию мессенджеров и магазинов приложений достигают 90,67% и 85,49% соответственно, по видеохостингам и музыкальным сервисам – 79,73% и 76,76%. Значения по данным параметрам в миллионниках находятся в диапазоне 40-50%.Исходя из комплексного анализа, зумеры склоны к использованию мессенджера "Телеграм". Так, в столице им пользуются 84,99% опрощенных, а в городах-миллионниках этот показатель достигает 43,6%, в меньших городах – 48,89%.Наиболее популярной операционной системой среди зумеров является iOS, значительно превосходя по востребованности все другие системы. Особенно это ярко выражено для Москвы: в столице iOS пользуются 73,60% анализируемой аудитории.Куда путешествуют и где отдыхаютСогласно платформе билайн.ПРОдвижение наиболее популярные направления путешествий за рубеж разнятся в зависимости от географии.Так, для Москвы самыми востребованными странами стали Турция (19,57%), Белоруссия (13,77%), ОАЭ (10,14%), Казахстан (9,42%) и Узбекистан, Грузия (по 6,52%).Для миллионников лидерство у Казахстана (22,47%), Турции (16,85%) и Грузии (13,48%). Узбекистан и Белоруссия занимают четвертое и пятое место соответственно – 12,36% и 6,74%.Среди молодежи, проживающей в остальных российских городах, самые популярные направления – Грузия и Казахстан (по 13,87%). Далее следуют Белоруссия (13,55%), Турция (13,23%) и Китай (6,77%).Каков общий социально—демографический портретКак показала статистика билайн.ПРОдвижения, мужчин среди аудитории от 18 до 24 лет меньше, чем женщин. Особенно это выражено для региональных городов – 45,18% против 54,82% для миллионников и 44,77% против 55,23% для городов с населением меньше миллиона человек. Для столицы разница чуть меньшая – 46,79% и 53,21%.Согласно данным СберАналитики, мужчины чаще работают в сфере программирования и ИТ, безопасности, добычи и переработки, транспорта и логистики. Женщины предпочитают работать в сфере образования, здравоохранения, финансах, рекламы и маркетинга. Чаще ищут удаленную работу, с частичной занятостью.Важно отметить, что у мужчин чаще, чем у женщин, есть собственный бизнес, поэтому они больше пользуются сервисами для бизнеса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, санкт-петербург, москва, билайн