https://ria.ru/20231023/zima-1904751661.html

Бречалов заявил о готовности удмуртских дорожников и коммунальщиков к зиме

Бречалов заявил о готовности удмуртских дорожников и коммунальщиков к зиме - РИА Новости, 23.10.2023

Бречалов заявил о готовности удмуртских дорожников и коммунальщиков к зиме

Коммунальные и дорожные службы Удмуртии готовы к зиме, написал глава республики Александр Бречалов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T17:36

2023-10-23T17:36

2023-10-23T17:36

удмуртская республика

александр бречалов

кезский район

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УФА, 23 окт - РИА Новости. Коммунальные и дорожные службы Удмуртии готовы к зиме, написал глава республики Александр Бречалов в своем Telegram-канале. "Зима близко. С руководителями профильных министерств и ведомств говорили о том, как к холодам подготовились наши коммунальные службы. Сегодня общая готовность республики к отопительному периоду составляет 99%. 45 тысяч тонн топлива приготовлено в котельных, это больше 99% от потребности. 25 тысяч тонн - 159% от норматива - приготовлено на ТЭЦ",- сообщил Бречалов. По его словам, к холодам готовы и региональные дорожные службы: 462 единицы техники будут работать на дорогах зимой. Часть из них сейчас еще задействована на ремонте - постепенно будем переоснащать. Кроме того, 9,5 тысячи тонн пескосоляной смеси заготовлено для обработки дорог, сейчас активно завозят компоненты для нее. Всего зимой на региональные и межмуниципальные дороги потребуется около 150 тысяч тонн противогололедных материалов. Бречалов также рассказал об иммунизации населения от гриппа. По его данным, 395 тысяч человек уже поставили прививку. Ответственнее всех к профилактике подходят жители Камбарского, Селтинского, Сюмсинского и Кезского районов. "В поликлиниках республики создан "зеленый коридор" для тех, кто пришел на прививку. Открыты кабинеты для вакцинации в выходной, работают передвижные пункты в торговых центрах", - добавил глава Удмуртии.

https://ria.ru/20231009/udmurtiya-1901584012.html

https://ria.ru/20231021/apparaty-1904308515.html

кезский район

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александр бречалов, кезский район