https://ria.ru/20231023/zhd-1904591641.html

Во Владимирской области подожгли ящик питания камер видеонаблюдения на ж/д

Во Владимирской области подожгли ящик питания камер видеонаблюдения на ж/д - РИА Новости, 23.10.2023

Во Владимирской области подожгли ящик питания камер видеонаблюдения на ж/д

Ящик питания камер видеонаблюдения подожгли на железнодорожном перегоне Ковров – Сарыево во Владимирской области вечером в воскресенье, на движение поездов... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T09:21

2023-10-23T09:21

2023-10-23T09:21

происшествия

владимирская область

ковров

горьковская железная дорога

россия

общество

пожар

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РЯЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости. Ящик питания камер видеонаблюдения подожгли на железнодорожном перегоне Ковров – Сарыево во Владимирской области вечером в воскресенье, на движение поездов происшествие не повлияло, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе Горьковской железной дороги. "О вмешательстве посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Двадцать второго октября в 20.35 (мск) зафиксировано возгорание ящика питания камер видеонаблюдения на перегоне Ковров – Сарыево Горьковской железной дороги", - говорится в сообщении. Отмечается, что, предварительно, возгорание произошло в результате поджога. На движение пригородных и пассажирских поездов происшествие не повлияло.

https://ria.ru/20231006/podzhog-1900897904.html

владимирская область

ковров

россия

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происшествия, владимирская область, ковров, горьковская железная дорога, россия, общество, пожар