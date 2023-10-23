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Во Владимирской области подожгли ящик питания камер видеонаблюдения на ж/д
Во Владимирской области подожгли ящик питания камер видеонаблюдения на ж/д - РИА Новости, 23.10.2023
Во Владимирской области подожгли ящик питания камер видеонаблюдения на ж/д
Ящик питания камер видеонаблюдения подожгли на железнодорожном перегоне Ковров – Сарыево во Владимирской области вечером в воскресенье, на движение поездов... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T09:21
2023-10-23T09:21
2023-10-23T09:21
происшествия
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РЯЗАНЬ, 23 окт – РИА Новости. Ящик питания камер видеонаблюдения подожгли на железнодорожном перегоне Ковров – Сарыево во Владимирской области вечером в воскресенье, на движение поездов происшествие не повлияло, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе Горьковской железной дороги. "О вмешательстве посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Двадцать второго октября в 20.35 (мск) зафиксировано возгорание ящика питания камер видеонаблюдения на перегоне Ковров – Сарыево Горьковской железной дороги", - говорится в сообщении. Отмечается, что, предварительно, возгорание произошло в результате поджога. На движение пригородных и пассажирских поездов происшествие не повлияло.
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происшествия, владимирская область, ковров, горьковская железная дорога, россия, общество, пожар
Происшествия, Владимирская область, Ковров, Горьковская железная дорога, Россия, Общество, Пожар
Во Владимирской области подожгли ящик питания камер видеонаблюдения на ж/д
Во Владимирской области подожгли ящик питания камер видеонаблюдения ж/д перегона