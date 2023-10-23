https://ria.ru/20231023/zhaloba-1904781905.html

Палестина подаст жалобу в МУС на Израиль с обвинением в геноциде

Палестина подаст жалобу в МУС на Израиль с обвинением в геноциде - РИА Новости, 23.10.2023

Палестина подаст жалобу в МУС на Израиль с обвинением в геноциде

Палестина подаст жалобу в Международный уголовный суд (МУС) на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с обвинениями в геноциде палестинского народа,... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T19:03

2023-10-23T19:03

2023-10-23T19:16

в мире

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израиль

международный уголовный суд

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 23 окт — РИА Новости. Палестина подаст жалобу в Международный уголовный суд (МУС) на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с обвинениями в геноциде палестинского народа, заявил РИА Новости министр юстиции Палестины Мухаммед аш-Шалалда."Мы как жертвы имеем право подавать жалобы в Международный уголовный суд, и мы подадим в суд на израильского премьер-министра, начальника штаба и всех командиров, которые отдали солдатам и офицерам приказы вести эту агрессивную войну, совершать геноцид против беззащитного народа и разрушать гражданские объекты, больницы и дома", — сообщил он.Как подчеркнул чиновник, Израиль нарушает принцип соразмерности и военной необходимости в боевых действиях.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы с анклавом и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 4,6 тысячи человек, свыше 14 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек, кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

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в мире, палестина, израиль, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон, биньямин нетаньяху, россия