Зеленский произвел перестановки в руководстве СБУ
Президент Украины Зеленский произвел перестановки в руководстве СБУ
© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский произвел перестановки в руководстве Службы безопасности, указ об этом опубликован на сайте офиса украинского лидера.
В частности, он уволил заместителя председателя СБУ Анатолия Сандурского и назначил экс-начальника главного управления ведомства на подконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской народных республик Владимира Петриченко на должность начальника управления СБУ в Винницкой области.
В частности, он уволил заместителя председателя СБУ Анатолия Сандурского и назначил экс-начальника главного управления ведомства на подконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской народных республик Владимира Петриченко на должность начальника управления СБУ в Винницкой области.
Кроме того, Зеленский назначил Тамару Пашковску начальником управления спецслужбы по работе с личным составом, а Андрея Падалку — главой департамента хозяйственного обеспечения.
Недавно на Украине разгорелся скандал из-за закупки Министерством обороны продуктов и одежды по сильно завышенным ценам. Занимавший в то время пост министра обороны Алексей Резников утверждал, что эта информация не соответствует действительности, но в начале сентября его уволили. По информации СМИ, причиной этому стала коррупция.
В конце августа Зеленский уволил Евгения Борзилова с должности начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Закарпатской области. Ранее Зеленский указом повысил в должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Поклада, назначив его заместителем главы ведомства. Еще одним указом он назначил Александра Пелина начальником управления СБУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Недавно на Украине разгорелся скандал из-за закупки Министерством обороны продуктов и одежды по сильно завышенным ценам. Занимавший в то время пост министра обороны Алексей Резников утверждал, что эта информация не соответствует действительности, но в начале сентября его уволили. По информации СМИ, причиной этому стала коррупция.
В конце августа Зеленский уволил Евгения Борзилова с должности начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Закарпатской области. Ранее Зеленский указом повысил в должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Поклада, назначив его заместителем главы ведомства. Еще одним указом он назначил Александра Пелина начальником управления СБУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области.