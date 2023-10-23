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Зеленский произвел перестановки в руководстве СБУ - РИА Новости, 23.10.2023
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14:06 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/zelenskiy-1904660374.html
Зеленский произвел перестановки в руководстве СБУ
Зеленский произвел перестановки в руководстве СБУ - РИА Новости, 23.10.2023
Зеленский произвел перестановки в руководстве СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский произвел перестановки в руководстве Службы безопасности, указ об этом опубликован на сайте офиса украинского лидера. В... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T14:06
2023-10-23T14:06
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украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский произвел перестановки в руководстве Службы безопасности, указ об этом опубликован на сайте офиса украинского лидера. В частности, он уволил заместителя председателя СБУ Анатолия Сандурского и назначил экс-начальника главного управления ведомства на подконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской народных республик Владимира Петриченко на должность начальника управления СБУ в Винницкой области. Кроме того, Зеленский назначил Тамару Пашковску начальником управления спецслужбы по работе с личным составом, а Андрея Падалку — главой департамента хозяйственного обеспечения. Недавно на Украине разгорелся скандал из-за закупки Министерством обороны продуктов и одежды по сильно завышенным ценам. Занимавший в то время пост министра обороны Алексей Резников утверждал, что эта информация не соответствует действительности, но в начале сентября его уволили. По информации СМИ, причиной этому стала коррупция.В конце августа Зеленский уволил Евгения Борзилова с должности начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Закарпатской области. Ранее Зеленский указом повысил в должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Поклада, назначив его заместителем главы ведомства. Еще одним указом он назначил Александра Пелина начальником управления СБУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904630486.html
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в мире, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины
Зеленский произвел перестановки в руководстве СБУ

Президент Украины Зеленский произвел перестановки в руководстве СБУ

© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский произвел перестановки в руководстве Службы безопасности, указ об этом опубликован на сайте офиса украинского лидера.

В частности, он уволил заместителя председателя СБУ Анатолия Сандурского и назначил экс-начальника главного управления ведомства на подконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской народных республик Владимира Петриченко на должность начальника управления СБУ в Винницкой области.
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Кроме того, Зеленский назначил Тамару Пашковску начальником управления спецслужбы по работе с личным составом, а Андрея Падалку — главой департамента хозяйственного обеспечения.

Недавно на Украине разгорелся скандал из-за закупки Министерством обороны продуктов и одежды по сильно завышенным ценам. Занимавший в то время пост министра обороны Алексей Резников утверждал, что эта информация не соответствует действительности, но в начале сентября его уволили. По информации СМИ, причиной этому стала коррупция.

В конце августа Зеленский уволил Евгения Борзилова с должности начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Закарпатской области. Ранее Зеленский указом повысил в должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Поклада, назначив его заместителем главы ведомства. Еще одним указом он назначил Александра Пелина начальником управления СБУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
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