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Выдал себя. На Западе раскусили игру Зеленского - РИА Новости, 23.10.2023
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05:45 23.10.2023
https://ria.ru/20231023/zelenskiy-1904577819.html
Выдал себя. На Западе раскусили игру Зеленского
Выдал себя. На Западе раскусили игру Зеленского - РИА Новости, 23.10.2023
Выдал себя. На Западе раскусили игру Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский хотел показать союзникам, что он не пытается привлечь их внимание, написал обозреватель Financial Times Кристофер Миллер. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T05:45
2023-10-23T05:45
в мире
украина
брюссель
ближний восток
владимир зеленский
нато
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хотел показать союзникам, что он не пытается привлечь их внимание, написал обозреватель Financial Times Кристофер Миллер.По его словам, когда Зеленский приехал в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, он обнаружил, что все обсуждают не Украину, а обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке."Зеленский действовал осторожно, стараясь не выглядеть так, словно он борется за внимание", — отметил журналист.По мнению обозревателя, последние события на международной арене показывают "усталость мира" от Украины. Скорее всего, киевским властям станет сложнее просить о дополнительной поддержке на миллиарды долларов, особенно на фоне других глобальных вызовов, добавил Миллер.Ранее президент Украины неожиданно выступил на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе.В интервью телеканалу France 2 Владимир Зеленский признал, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. По данным издания Axios, США намерены отправить Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, зарезервированных для ВСУ.
https://ria.ru/20231023/udar-1904575305.html
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в мире, украина, брюссель, ближний восток, владимир зеленский, нато, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Украина, Брюссель, Ближний Восток, Владимир Зеленский, НАТО, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Выдал себя. На Западе раскусили игру Зеленского

FT: Зеленский на встрече с союзниками делал вид, что не борется за их внимание

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хотел показать союзникам, что он не пытается привлечь их внимание, написал обозреватель Financial Times Кристофер Миллер.
По его словам, когда Зеленский приехал в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, он обнаружил, что все обсуждают не Украину, а обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке.
«
"Зеленский действовал осторожно, стараясь не выглядеть так, словно он борется за внимание", — отметил журналист.
По мнению обозревателя, последние события на международной арене показывают "усталость мира" от Украины. Скорее всего, киевским властям станет сложнее просить о дополнительной поддержке на миллиарды долларов, особенно на фоне других глобальных вызовов, добавил Миллер.
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В интервью телеканалу France 2 Владимир Зеленский признал, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. По данным издания Axios, США намерены отправить Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, зарезервированных для ВСУ.
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В миреУкраинаБрюссельБлижний ВостокВладимир ЗеленскийНАТОИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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