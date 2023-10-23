https://ria.ru/20231023/zelenskiy-1904577819.html

Выдал себя. На Западе раскусили игру Зеленского

Выдал себя. На Западе раскусили игру Зеленского - РИА Новости, 23.10.2023

Выдал себя. На Западе раскусили игру Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский хотел показать союзникам, что он не пытается привлечь их внимание, написал обозреватель Financial Times Кристофер Миллер. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T05:45

2023-10-23T05:45

2023-10-23T05:45

в мире

украина

брюссель

ближний восток

владимир зеленский

нато

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901990492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f2bf10e8daaca690af98f0eed2c6ce8.jpg

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хотел показать союзникам, что он не пытается привлечь их внимание, написал обозреватель Financial Times Кристофер Миллер.По его словам, когда Зеленский приехал в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, он обнаружил, что все обсуждают не Украину, а обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке."Зеленский действовал осторожно, стараясь не выглядеть так, словно он борется за внимание", — отметил журналист.По мнению обозревателя, последние события на международной арене показывают "усталость мира" от Украины. Скорее всего, киевским властям станет сложнее просить о дополнительной поддержке на миллиарды долларов, особенно на фоне других глобальных вызовов, добавил Миллер.Ранее президент Украины неожиданно выступил на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе.В интервью телеканалу France 2 Владимир Зеленский признал, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. По данным издания Axios, США намерены отправить Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, зарезервированных для ВСУ.

https://ria.ru/20231023/udar-1904575305.html

https://ria.ru/20231023/smerti-1904570649.html

украина

брюссель

ближний восток

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, брюссель, ближний восток, владимир зеленский, нато, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году