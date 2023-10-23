https://ria.ru/20231023/zelenskiy-1904577819.html
Выдал себя. На Западе раскусили игру Зеленского
Выдал себя. На Западе раскусили игру Зеленского - РИА Новости, 23.10.2023
Выдал себя. На Западе раскусили игру Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский хотел показать союзникам, что он не пытается привлечь их внимание, написал обозреватель Financial Times Кристофер Миллер. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T05:45
2023-10-23T05:45
2023-10-23T05:45
в мире
украина
брюссель
ближний восток
владимир зеленский
нато
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901990492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f2bf10e8daaca690af98f0eed2c6ce8.jpg
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хотел показать союзникам, что он не пытается привлечь их внимание, написал обозреватель Financial Times Кристофер Миллер.По его словам, когда Зеленский приехал в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, он обнаружил, что все обсуждают не Украину, а обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке."Зеленский действовал осторожно, стараясь не выглядеть так, словно он борется за внимание", — отметил журналист.По мнению обозревателя, последние события на международной арене показывают "усталость мира" от Украины. Скорее всего, киевским властям станет сложнее просить о дополнительной поддержке на миллиарды долларов, особенно на фоне других глобальных вызовов, добавил Миллер.Ранее президент Украины неожиданно выступил на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе.В интервью телеканалу France 2 Владимир Зеленский признал, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке рискует отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. По данным издания Axios, США намерены отправить Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов, зарезервированных для ВСУ.
https://ria.ru/20231023/udar-1904575305.html
https://ria.ru/20231023/smerti-1904570649.html
украина
брюссель
ближний восток
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901990492_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_4a3ad5d7a8ee0c7621ea104c8f123a89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, брюссель, ближний восток, владимир зеленский, нато, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Украина, Брюссель, Ближний Восток, Владимир Зеленский, НАТО, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Выдал себя. На Западе раскусили игру Зеленского
FT: Зеленский на встрече с союзниками делал вид, что не борется за их внимание