https://ria.ru/20231023/zakon-1904615149.html
В ГД рекомендовали принять проект, уточняющий закон о выборах президента
В ГД рекомендовали принять проект, уточняющий закон о выборах президента - РИА Новости, 23.10.2023
В ГД рекомендовали принять проект, уточняющий закон о выборах президента
Комитет ГД по госстроительству рекомендовал принять во втором чтении законопроект об уточнении положения закона "О выборах президента Российской Федерации",... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T11:38
2023-10-23T11:38
2023-10-23T11:38
госдума рф
политика
павел крашенинников
совет федерации рф
андрей клишас
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Комитет ГД по госстроительству рекомендовал принять во втором чтении законопроект об уточнении положения закона "О выборах президента Российской Федерации", внесенный главами комитетов ГД и Совфеда по госстроительству Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом.Также в законопроект вносятся поправки, синхронизирующие законодательство с принятым ранее законом о проведении выборов и референдумов во время военного положения."Согласно действующему… законодательству… Окончательное решение о дате выборов будет принято Советом Федерации РФ в декабре 2023 года (не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования). С учетом таких сроков и необходимостью уточнения ряда законодательных норм, мы предлагаем заранее внести поправки в закон о президентских выборах. Эти поправки носят юридико-технический характер, никаких радикальных изменений в избирательном законодательстве они не предусматривают", – прокомментировал ранее законопроект Крашенинников.Законопроектом уточняются положения закона о выборах и привозятся в соответствие с ранее внесенными изменениями в федеральные законы.Предлагаемые изменения не являются новеллами, они повторяют уже ранее внесенные изменения в законы о гарантиях избирательных прав и участие в референдуме, и о выборах депутатов Госдумы, подчеркнул ранее Крашенинников.Согласно задумке авторов инициативы, предусматривается уточнение положений относительно осуществления фото- и видеосъемки на избирательных участках, так, ее могут проводить только лица, имеющие на это право в соответствии с законом, исключая нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей, также обязательно сохранение конфиденциальности персональных данных, которые содержатся в списках избирателей и иных документах.Кроме того, закрепляется правило, что в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата вводится обязанность представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме. Также законопроектом устанавливаются особенности открытия и использования счетов, открываемых избирательным комиссиям, регулируются вопросы оплаты труда членам избирательных комиссий, а также закрепляется возможность софинансирования из бюджета субъекта РФ, местного бюджета подготовки и проведения выборов президента РФ.Предлагается установить предельную стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции, в то время как в действующей редакции такой предел составляет 100 рублей, кроме того, на заседаниях избирательных комиссий могут быть аккредитованы только представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора.Внесенный законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве, в части единого подхода к выборам всех уровней власти, он является точечной донастройкой системы, также заявил Крашенинников.
https://ria.ru/20231021/vybory-1904342166.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госдума рф, политика, павел крашенинников, совет федерации рф, андрей клишас
Госдума РФ, Политика, Павел Крашенинников, Совет Федерации РФ, Андрей Клишас
В ГД рекомендовали принять проект, уточняющий закон о выборах президента
Комитет ГД рекомендовал принять проект, уточняющий закон о выборах президента
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Комитет ГД по госстроительству рекомендовал принять во втором чтении законопроект об уточнении положения закона "О выборах президента Российской Федерации", внесенный главами комитетов ГД и Совфеда по госстроительству Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом.
Также в законопроект вносятся поправки, синхронизирующие законодательство с принятым ранее законом о проведении выборов и референдумов во время военного положения.
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"Согласно действующему… законодательству… Окончательное решение о дате выборов будет принято Советом Федерации РФ
в декабре 2023 года (не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования). С учетом таких сроков и необходимостью уточнения ряда законодательных норм, мы предлагаем заранее внести поправки в закон о президентских выборах. Эти поправки носят юридико-технический характер, никаких радикальных изменений в избирательном законодательстве они не предусматривают", – прокомментировал ранее законопроект Крашенинников.
Законопроектом уточняются положения закона о выборах и привозятся в соответствие с ранее внесенными изменениями в федеральные законы.
Предлагаемые изменения не являются новеллами, они повторяют уже ранее внесенные изменения в законы о гарантиях избирательных прав и участие в референдуме, и о выборах депутатов Госдумы, подчеркнул ранее Крашенинников.
Согласно задумке авторов инициативы, предусматривается уточнение положений относительно осуществления фото- и видеосъемки на избирательных участках, так, ее могут проводить только лица, имеющие на это право в соответствии с законом, исключая нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей, также обязательно сохранение конфиденциальности персональных данных, которые содержатся в списках избирателей и иных документах.
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Кроме того, закрепляется правило, что в случае появления судимости у зарегистрированного кандидата вводится обязанность представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме. Также законопроектом устанавливаются особенности открытия и использования счетов, открываемых избирательным комиссиям, регулируются вопросы оплаты труда членам избирательных комиссий, а также закрепляется возможность софинансирования из бюджета субъекта РФ, местного бюджета подготовки и проведения выборов президента РФ.
Предлагается установить предельную стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции, в то время как в действующей редакции такой предел составляет 100 рублей, кроме того, на заседаниях избирательных комиссий могут быть аккредитованы только представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора.
Внесенный законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве, в части единого подхода к выборам всех уровней власти, он является точечной донастройкой системы, также заявил Крашенинников.
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